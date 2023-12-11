Шокована поведінкою людей, – Цибульська здивувала зізнанням, за що її хейтили мешканці Ірпеня

Українська співачка Оля Цибульська розповіла про хейт, якого вона зазнала після того, як стала однією з медіа-амбасадорів відновлення Ірпеня. За словами співачки, люди подумали, що вона хоче відновити житло за благодійні кошти.

Відомо, що квартиру батьки Ольги Цибульської мали в Ірпені, який був під окупацією в березні 2022 року. За словами співачки, від житла нічого не залишилось, тож їй боляче про це говорити.

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Цибульська заявила про хейт через зруйновану квартиру батьків

Співачка розповіла про зустріч з мешканцями Ірпеня, після того, як вона стала однією з медіа-амбасадорів відновлення цього міста. Оля розповіла, що вона хотіла допомагати, але її захейтили. Люди подумали, що вона хоче відновити батьківське житло благодійними коштами.

Після першої зустрічі де я була натхненна та щиро готова долучитись, на мене звалилась хвиля цькування та хейту від мешканців будинку, які вважали що це історія, щоб відновити квартиру батьків благодійними коштами. Після цього я повідомила мера, що шокована поведінкою людей і більше на зустріч не приїхала. Допомагати в такій атмосфері – забирає здоров'я і бажання,

– висловилась артистка.

За словами Цибульської, помешкання її батьків досі в такому ж стані. Спеціалісти оцінили його, як аварійний.

Спеціалісти, що оглядали, повторювали: квартира в аварійному стані. Пошкодження опорної конструкції. Цей висноко від архітектора є у скринах. Частину поверху розглядають під демонтаж і архітектор, що оглядав об'єкт сказав, що будь-які роботи без спеціалістів можуть бути небезпечними для життя. Тому треба чекати рішення та дій офіційної комісії,

– сказала вона.

Співачка зазначила, що батьки вже подали всі потрібні документи та очікують рішення. Оля сподівається на законність цієї справи.

Здавали кошти для ОСББ на ремонт даху. Зараз усі громадяни, що постраждали від обстрілу, чекають на рішення, свою чергу та періодично дізнаються про стан справ. Досі відповідь – у процесі, чекайте. Я вірю, що все вирішиться законно, своєчасно і, дотримуючись черги,

– додала зірка.

Про зруйноване житло батьків Олі Цибульської