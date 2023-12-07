У День Святого Миколая: Олена Зеленська зачарувала образом в лікарнях Житомира

До Дня Святого Миколая Олена Зеленська відвідала незвичайні "Школи супергероїв" на Житомирщині. Це класи, де діти, які довго перебувають у лікарнях, можуть одночасно здобувати освіту та лікуватися. На цю зустріч перша леді підібрала стильне вбрання у трендових кольорах – синьому електрик та шоколадному.

Під час події Олена Зеленська разом з дітьми весело провела час. Вони дослідили історію Святого Миколая на святковому уроці. Крім того, дітям передали коробки з подарунками від Фундації першої леді України, де були набори для розвитку й творчості, іграшки, конструктори.

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Образ Олени Зеленської

Для візиту до шкіл перша леді України підібрала вишуканий ансамбль із в'язаного комплекту реглана та кардигану в трендовому синьому електрик кольорі. Доповненням стали коричневі штани-палаццо з акцентним широким поясом. Щоб завершити свій образ дружина президента одягнула черевики на високій підошві з закругленим носом.

Волосся перша леді зібрала в охайну зачіску. На обличчі в Олени Зеленської був нюдовий макіяж. До того ж вона прикрасила свій образ масивними сережками.

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