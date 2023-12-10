Після розлучення Волошин переїхав у нову квартиру: де тепер живе ексчоловік Анни Трінчер

Після розлучення Олександр Волошин та Анна Трінчер роз'їхалися. Днями ексчоловік співачки показав своє нове житло.

Він переїхав у квартиру, яка розташована в центрі Києва. У ЖК, де зараз мешкає Олександр, є свій спортзал, кімната для проведення зустрічей та інші цікаві "фішки".

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Олександр Волошин показав, де тепер живе

Блогер опублікував румтур. З'ясувалося, що він орендує квартиру, яка займає 130 квадратних метрів. У новому житлі Олександра є дві ванні кімнати. Одна призначена для гостей, інша – для самого блогера. Також є вітальня, велика шафа, простора кухня та гардеробна. Під час екскурсії квартирою Волошин ще показав свій кабінет і спальню.

Передбачую одразу запитання: "В тебе ж є свої квартири, навіщо ти знімаєш?". Тому одразу ж і даю відповідь! В мене три квартири в Києві, але дві з них без ремонту, а одна розташована далеко від центру, плюс вона невелика (50 квадратних метрів)! А мені важливо, щоб місце в якому я живу було просторим! – додав Олександр.

Де раніше жив Олександр Волошин

До розлучення блогер мешкав у двоповерховому будинку зі своєю колишньою дружиною Анною Трінчер, де на першому поверсі розташовується вітальня з панорамними вікнами та каміном. Цікаво, що звідти є прямий вихід на терасу з видом на подвір'я та зону відпочинку.

Також на першому поверсі житла є гостьовий санвузол, кабінет Олександра, пральня, кухня та кімната з морозильною камерою й холодильником.

На другому – гостьова спальня, спальня пари з гарним видом, гардероб та особиста ванна кімната подружжя.

Біля будинку розташовані паркомісця та розважальні зони, включно з барбекю та тренажерами.