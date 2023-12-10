Он переехал в квартиру, расположенную в центре Киева. В ЖК, где сейчас проживает Александр, есть свой спортзал, комната для проведения встреч и другие интересные "фишки".

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Александр Волошин показал, где сейчас живет

Блогер опубликовал румтур. Выяснилось, что он арендует квартиру, которая занимает 130 квадратных метров. В новом жилище Александра есть две ванные комнаты. Одна предназначена для гостей, другая – для самого блоггера. Также есть гостиная, большой шкаф, просторная кухня и гардеробная. Во время экскурсии по квартире Волошин еще показал свой кабинет и спальню.

Предполагаю сразу вопрос: "У тебя же есть свои квартиры, зачем ты снимаешь?" Поэтому сразу же и отвечаю! У меня три квартиры в Киеве, но две из них без ремонта, а одна расположена вдали от центра, плюс она небольшая (50 кв метров)! А мне важно, чтобы место в котором я живу было просторным!

– добавил Александр.

Где раньше жил Александр Волошин

До развода блоггер жил в двухэтажном доме со своей бывшей женой Анной Тринчер, где на первом этаже размещается гостиная с панорамными окнами и камином. Интересно, что оттуда есть прямой выход на террасу с видом на двор и зону отдыха.

Также на первом этаже жилья есть гостевой санузел, кабинет Александра, прачечная, кухня и комната с морозильной камерой и холодильником.

На втором – гостевая спальня, спальня пари с хорошим видом, гардероб и личная ванная супруг.

Около дома расположены паркоместа и развлекательные зоны, включая барбекю и тренажеры.