Не періть одяг цих кольорів разом, тому що зіпсуєте речі

Прання – часта процедура, яку ми проводимо мінімум 1 раз у тиждень. Ми навіть не здогадуємось, від чого речі можуть втрачати свій привабливий вигляд.

Деякі господині можуть заради економії прати речі різних відтінків разом. Це стає причиною того, що речі втрачають свій колір або взагалі забарвлюються у відтінки іншого одягу, з яким пралися. Що можна та не бажано прати разом – розкаже 24 Канал.

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Які кольори речей можна та не можна поєднувати

Важливо, що фахівці радять прати білі речі суто з білими. Якщо ви додасте засіб від плям на білий одяг, з яким будуть пратися темні або яскраві речі, вони можуть втратити свій колір.

З речами білого кольору не можна прати одяг оранжевого, коричневого, синього, зеленого та фіолетового відтінків. Тому що вони мають насичений колір , який може передатися білому одягу.

, який може передатися білому одягу. Одяг червоного та оранжевого кольору та схожі до них відтінки, сміливо можна поєднувати. І нічого не станеться.

Також у пральну машинку можна ставити разом тканини синього й зеленого кольорів. Вони не псують оди одного.

разом тканини синього й зеленого кольорів. Вони не псують оди одного. А от речі темних і чорних кольорів перуть винятково окремо, щоб інші не набули їхнього відтінку.

Загальні поради щодо прання

Звертайте увагу на етикетки. Іноді навіть речі одних кольорів не можна прати разом через певні особливості тканин або сильну забрудненість. Адже одна річ – потребує швидкого режиму прання, а інша – довгого.

Одяг з джинсової тканини варто прати окремо. Тому що це щільна тканина, яка іноді може пускати фарбу. А вам не потрібно потемнілих зіпсованих речей потім.



Річ пустила фарбу / Фото Lood Delfi

Аби зафіксувати яскравий колір на новому одязі, потрібно занурити його у розчин води з сіллю або оцтом. Потім можна полоскати після прання яскраві речі в цих розчинах.

Існує простий лайфхак, як перевірити , чи може річ пустити фарбу. Прикладіть до неї вологу серветку й через кілька хвилин подивіться, чи нема на ній кольору.

, чи може річ пустити фарбу. Прикладіть до неї вологу серветку й через кілька хвилин подивіться, чи нема на ній кольору. Окремо варто прати речі з натуральних і синтетичних тканин. Так, ви точно не зіпсуєте якісні речі.

Речі з делікатних тканин краще прати окремо. Можна навіть вручну переполоскати. Тому що їх може зіпсувати загалом будь-яка річ з кольором чи міцною тканиною.