Будуть цвісти аж до заморозків: як правильно обрізати троянди влітку
Напевно, важко знайти людину, якій не подобаються троянди. Бо їхній зовнішній вигляд просто вражає. Мають значення певні деталі у догляді.
Обов'язкова процедура під час вирощування троянд – це обрізка. Вона покращує стан квітів та допомагає позбутися зайвого. Зафіксуйте, не можна видаляти чайні троянди та загалом троянди в перший рік життя. Як правильно обрізати троянди влітку – підкаже 24 Канал.
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Обрізка троянд влітку
Тож видаліть всі старі, хворі чи пошкоджені пагони. Все це не на користь трояндам.
Загущені кущі не передбачають нічого хорошого. Важливо, щоб рослини отримували достатньо повітря.
Іноді на трояндових кущах з'являються сліпі пагони – ті, на яких не може бути бутонів. Вони теж потребують видалення.
Тож троянди влітку треба обов'язково обрізати, але з обережністю та дотримуючись правил, аби не нашкодити та насолоджуватись цвітінням тривалий період.