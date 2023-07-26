Будуть цвісти аж до заморозків: як правильно обрізати троянди влітку

Напевно, важко знайти людину, якій не подобаються троянди. Бо їхній зовнішній вигляд просто вражає. Мають значення певні деталі у догляді.

Обов'язкова процедура під час вирощування троянд – це обрізка. Вона покращує стан квітів та допомагає позбутися зайвого. Зафіксуйте, не можна видаляти чайні троянди та загалом троянди в перший рік життя. Як правильно обрізати троянди влітку – підкаже 24 Канал.

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Обрізка троянд влітку

Обрізка грає велику роль у тому, як будуть розвиватись квіти. Про неї не можна забувати. Аби кущ був красивим, зріз проводять над зовнішньою брунькою пагона. Після того, як троянди відцвіли, їх треба обрізати, адже вони забирають чимало корисних речовин, яких потребують стебла, бутони та листя. Тож видаліть всі старі , хворі чи пошкоджені пагони. Все це не на користь трояндам.

Загущені кущі не передбачають нічого хорошого. Важливо, щоб рослини отримували достатньо повітря.

Обрізка троянд / Фото Agro-market Якщо ви прищипнете верхні пагони в липні, це дасть можливість утворити нові бутони. Тож троянди будуть більше цвісти. Запам'ятайте, що гілку не треба обрізати нижче, ніж потрібно та не більше 1-2 довгих пагонів з одного куща. Бо інакше листки не будуть формуватися в повному обсязі та й троянди ослабнуть.

Іноді на трояндових кущах з'являються сліпі пагони – ті, на яких не може бути бутонів. Вони теж потребують видалення.

Тож троянди влітку треба обов'язково обрізати, але з обережністю та дотримуючись правил, аби не нашкодити та насолоджуватись цвітінням тривалий період.