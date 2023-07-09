Для чого і як обрізати полуницю після збору врожаю

Збір урожаю полуниці починається з травня у ранніх сортів, і може бути навіть у серпні – у пізнніх. Після збору врожаю ягоді потрібна одна процедура.

Полуниця потребує обрізки одразу після закінчення плодоношення. Ті, кущі, які вже не будуть давати урожай, треба видалити. А для чого підрізати інші кущі полуниці та як це правильно робити – знає 24 Канал.

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Для чого обрізати полуницю

Стимуляція росту . Обрізання сприяє формуванню нових пагонів та збільшенню кількості листя. Так, збільшується розмір та покращується вигляд куща.

Позбавляємось від старих, хворих або пошкоджених гілок , на які рослина витрачає чимало сил. Це покращує здоров'я рослини.

Виконавши обрізку, ми зменшуємо ризик зараження полуниці різними комахами-шкідниками, які живуть на старих листках.

Як правильно обрізати полуницю

Найкращий час для обрізання полуниці – після останнього збору ягід в червні-липні.



Збір ягід полуниці / Фото Zagranrobota.com

Перш ніж розпочати обрізання, підготуйте собі необхідні інструменти, такі як садові ножиці чи секатор. Подивіться, чи вони чисті та заточені.



Секатор / Фото DOMs.by

Видаляйте старі, пошкоджені або хворі пагони. Приберіть ті, які мають в'яле листя або мають певні ознаки хвороби. Пагони, які вже не плодять, слід вирвати, щоб звільнити простір для нових.



Обрізка полуниці / Фото Kvitka.info

Залиште здорові та сильні пагони, які можуть родити в наступному сезоні. Зазвичай – 3-4 найсильніші пагони на кожній рослині.

Після обрізання поливайте кущі, щоб підтримувати ґрунт вологим. Також можна застосовувати органічні добрива, які сприятимуть росту та розвитку нових пагонів.