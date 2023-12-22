Обрізку роблять, щоб рослини мали красивий та акуратний вигляд, а також не хворіли. До того ж це покращить розвиток і цвітіння саджанців у наступному сезоні. Дізнайтеся, які саме рослини треба обрізати в грудні.

Це дуже просто 4 кімнатні рослини, які найшвидше розмножуються листками

Обрізка рослин у грудні: перелік

Час обрізки винограду залежить від того, де їх вирощують. Якщо кущ росте у теплиці, тоді оптимально обрізати до Різдва. Це зміцнить саджанець на зимовий період. Якщо ви проживаєте в місцевості, де виноград розвивається швидше, тоді його обрізають наприкінці осені або початку грудня.

Груші та яблука теж дуже добре обрізати саме взимку. Тому що цей період для них – стан спокою, адже на цих кущах немає листя. Цікаво, що такі фруктові дерева можна обрізати протягом усієї зими, починаючи від першого грудня.

Є ще деякі ягідні кущі, які можна підрізати саме в зимовий період. Йдеться про ожину та малину. Це допомагає омолодити рослини, бо ми позбуваємось старих гілок, на яких вже не з'являться плоди. До того ж якщо зробити правильну обрізку, то до куща буде краще проникати повітря та світло.

Якщо ви вирощуєте вдома вазони, то варто пам'ятати, що догляд взимку буде іншим. Є помилки, яких не варто допускати.