1 січня – яке сьогодні релігійне свято: що заборонено робити

У перший день 2024 року християни відзначають Обрізання Господнє. Це одне з найголовніших церковних свят. Згідно зі Старим Завітом, обряд проводили над хлопчиками, які досягли восьми днів. Так вони пов'язувались з Господом.

Люди не мали права відмовлятися від обрізання. Адже тоді вони зраджували християнську віру. Раніше юдеї вважали цей обряд схожим до хрещення. Після обрізання діти ставали справжніми християнами, передає 24 Канал.

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Обрізання Господнє

У цей день згадують, як Діва Марія та Йосиф відвідали храм разом з Божим Сином. Саме тоді Йому дали ім'я Ісус Христос та здійснили обрізання. Християни вважають, що цей обряд позбавляє гріховних пристрастей та створює особливий зв'язок, наповнений миром та любов'ю, між дітьми та Господом. У це свято люди обов'язково йдуть до церкви, щоб помолитися.

Що не можна робити

Не можна сваритися, злитися, лихословити та ображати один одного.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто влаштовувати гучні святкування та проводити вінчання.

Не можна ходити на полювання та різати домашню худобу.

Заборонено переїдати та зловживати алкоголем.

Не варто давати та брати гроші у борг.

Народні прикмети

Якщо буде ожеледиця, то наступного року отримаєте рясний врожай.

Якщо дощитиме, то на Великдень впаде сніг.

Якщо зоряне та ясне небо, то наступного року чекайте хорошого врожаю ягід.

Бажання, загадане в ніч з 31 грудня на 1 січня, обов'язково збудеться.

Якщо сьогодні одягнете нову річ, то наступний рік буде для вас хорошим.

Що ще відзначають

Окрім Нового року та Дня пам'яті Василія Великого, сьогодні відзначають День всесвітніх молитов за мир. Свято запровадив Папа Римський Павло VI. Вперше цей день відсвяткували 8 грудня 1967 року. Через два роки Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала свято. За традицією, сьогодні священники закликають до миру, до припинення воєн, конфліктів та ворожнечі. Крім того, говорять про боротьбу з насильством та про дотримання людських прав.