Обійнятись з левеням або погодувати носорога: крутий інстаграм зоопрацівника

Доглядач австралійського зоопарку Чад Стейплз публікує різні цікаві фотографії та відео у соцмережах. Він показує свою нелегку роботу та знайомить своїх підписників із тваринами різних куточків планети.
Чад Стейплз розповідає про тваринок і показує їхнє життя в інстаграмі @zookeeper_chad.
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Після випускного австралієць влаштувався у найбільший парк дикої природи Сіднея, де пропрацював понад 20 років.
А зараз він вже керує Фезердейлом і ще одним парком Мого, де загалом проживають більше 2 тисяч тварин. Стейплз пишається тим, що став частиною команд, які працюють з найбільшими колекціями корінних австралійських тварин і вимираючих видів з усього світу.
Левеня на прогулянці після дощу. Їсть траву та відпочиває.
Ось так виглядають новонародженні левенята та їх мама.
Леви вже трохи підросли після народження, вже навіть граються.
Вони повинні пильнувати завжди, навіть, коли відпочивають.
Жираф – це такий знаковий вид, і просто мати можливість ділитися простором і часом з цією прекрасною твариною – це привілей,
– написав зоопрацівник у дописі.
Маленьке кенгуру Джоуі хоче повернутись у мішечок, але його мама проти.
Молоді тварини відрізняються від дорослих дуже зацікавленими поглядами.