Смотритель австралийского зоопарка Чад Стейплз публикует различные интересные фотографии и видео в соцсетях. Он показывает свою нелегкую работу и знакомит своих подписчиков с животными разных уголков планеты.

Чад Стейплз рассказывает о животных и показывает их жизнь в инстаграме @zookeeper_chad.

Читайте также В Нью-Йорке родился кенгуренок с редкой белой окраской: милые фото

Что известно о Чаде Стейплза?

После выпускного, австралиец устроился в самый большой парк дикой природы Сиднея, где проработал более 20 лет.

А сейчас он уже руководит Фезердейлом и еще одним парком Моего, где всего проживают более 2 тысяч животных. Стейплз гордится тем, что стал частью команды, которая работает с крупнейшими коллекциями коренных австралийских животных и вымирающих видов со всего мира.

ASMR от львенка

Львенок на прогулке после дождя. Ест траву и отдыхает.

Новорожденные львы

Вот так выглядят новорожденные львята и их мама.

Милая нарезка видео

Двухнедельные львы

Львы немного подросли после рождения, уже даже играют.

Неспокойный грызун

Они должны следить всегда, даже когда отдыхают.

Величественный и добрый жираф

Жираф – это такой знаковый вид, и просто иметь возможность делиться пространством и временем с этим прекрасным животным – это привилегия,

– написал зооработник в заметке.

Кенгуру

Маленький кенгуру Джоуи хочет вернуться в мешочек, но его мама против.

Забавная коала

Молодые животные отличаются от взрослых очень заинтересованными взглядами.