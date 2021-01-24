Обняться со львенком или покормить носорога: крутой инстаграм зооработника
Смотритель австралийского зоопарка Чад Стейплз публикует различные интересные фотографии и видео в соцсетях. Он показывает свою нелегкую работу и знакомит своих подписчиков с животными разных уголков планеты.
Чад Стейплз рассказывает о животных и показывает их жизнь в инстаграме @zookeeper_chad.
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Что известно о Чаде Стейплза?
После выпускного, австралиец устроился в самый большой парк дикой природы Сиднея, где проработал более 20 лет.
А сейчас он уже руководит Фезердейлом и еще одним парком Моего, где всего проживают более 2 тысяч животных. Стейплз гордится тем, что стал частью команды, которая работает с крупнейшими коллекциями коренных австралийских животных и вымирающих видов со всего мира.
ASMR от львенка
Львенок на прогулке после дождя. Ест траву и отдыхает.
Новорожденные львы
Вот так выглядят новорожденные львята и их мама.
Милая нарезка видео
Двухнедельные львы
Львы немного подросли после рождения, уже даже играют.
Неспокойный грызун
Они должны следить всегда, даже когда отдыхают.
Величественный и добрый жираф
Жираф – это такой знаковый вид, и просто иметь возможность делиться пространством и временем с этим прекрасным животным – это привилегия,
– написал зооработник в заметке.
Кенгуру
Маленький кенгуру Джоуи хочет вернуться в мешочек, но его мама против.
Забавная коала
Молодые животные отличаются от взрослых очень заинтересованными взглядами.
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