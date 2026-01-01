Астрологи радять усім знакам зодіаку чітко розпланувати, чого ви хочете досягнути цього року. Важливо створити хоча б більш-менш конкретний план. Такий підхід привабить удачу. А для одного знаку зодіаку скоро взагалі відкриється вікно можливостей саме на початку року, розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

Читайте також Що Всесвіт готує кожному з нас: гороскоп на січень 2026 року

Кому пощастить 1 січня?

Скорпіон

На початку року Скорпіони відчують буквально шалену енергію та радість. Вже 1 січня Меркурій переходить у знак Козорога. І це напряму впливає на Скорпіонів. Для них настає період просвітлення. Розум працюватиме особливо гостро, а правильні рішення відкриватимуть нові можливості.

Меркурій в Козорозі допоможе заглянути далі, ніж зазвичай, та вибудувати правильну стратегію досягнення цілей. Користуйтеся цим і в повсякденному житті. Саме зараз важливо якнайбільше знайомитися.

Гороскоп для Скорпіонів

Очікуйте на цікаві пропозиції упродовж найближчих тижнів щодо роботи або ж особистих проєктів. Замість "я не потягну цього" кажіть, що "я спробую це зробити".

Вже зовсім скоро Скорпіони відчують, що світ буквально відкривається для них. Буде більше знайомств, несподіванок та можливостей заявити про себе. Удача – на вашому боці!