Детальніше про народні прикмети на Новий рік 2026 – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Народні прикмети на Новий рік 2026

Якщо поставити на святковий стіл сіль, то наступного року ви притягнете удачу в родину.

Якщо зустріти Новий рік у великій компанії, то можна привабити корисні знайомства.

Якщо винести сміття з дому 31 грудня після обіду, то разом із ним позбудетеся удачі.

Якщо зустріти 2026 рік у чистій оселі, то привабите щастя в дім.

Якщо пишно та гарно прикрасити новорічну ялинку, то весь наступний рік буде успішним.

Якщо відзначити Новий рік в охайному одязі, то це допоможе уникнути проблем зі здоров'ям.

Якщо купити подарунки рідним на останні гроші, то у 2026 році можна накликати матеріальні труднощі.

Якщо ви позичете гроші в борг перед святом, то це призведе до злиднів у майбутньому.

Якщо зустріти Новий рік із порожніми кишенями, то у майбутньому на вас чекає бідність.

Якщо залишити всі страви на столі після того, як гості підуть, то це залучить у дім матеріальний добробут.

Що не можна робити у новорічну ніч?