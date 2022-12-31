Новий рік 2023 в Україні: чудові картинки-привітання для найрідніших

У 2023 році як ніколи хочеться побажати добрих змін й мирного неба. У новорічну ніч в українці одне заповітне бажання на всіх – здобути перемогу, щоб повернулися додому усі воїни, які захищають нашу країну й ті, хто знаходяться у полоні.

За східним календарем символом Нового 2023 року є Чорний Водяний Кролик. Згідно з астрологією вважається, що він поважає добродушних та сімейних людей. Якщо ви не можете підібрати потрібні слова у новорічну ніч для рідних, друзів чи колег 24 канал вам у цьому допоможе.

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Картинки-привітання з Новим 2023 роком

Гарні картинки-привітання з Новим роком / Фото "УНІАН"

Новий рік 2023 в Україні – картинки-привітання, чудові листівки / Фото з відкритих джерел

Привітання з Новим роком – листівки та картинки / Фото з відкритих джерел

Новий рік 2023 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Новим роком 2023 – привітання для рідних та друзів / Фото "Волинь Інфо"

Неймовірні картинки-привітання з Новим роком / Фото з відкритих джерел

Листівки-привітання з Новим роком – гарні побажання / Фото з відкритих джерел

Найкращі побажання з Новим роком – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел