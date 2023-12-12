Про Бахмут та тривожне небо: 5 нових українських колядок, які вірусяться у тіктоці

До Різдва залишилося всього кілька тижнів, тому саме час вивчати та дізнаватися більше про українські колядки. Важливо не тільки пам'ятати старовинні обрядові пісні, але й популяризувати нові.

24 Канал зібрав 5 нових колядок, які набувають популярності в мережі. Саме вони можуть стати різдвяними хітами у цей святковий сезон.

До теми Різдвяний настрій забезпечено: 6 вірусних святкових пісень, які розривають тренди тіктока

"Там во Бахмуті"

Автором цієї колядки є житель Тернопільщини Олег Вітвіцький. Минулого Різдва вона стала шалено популярною в соцмережах, а зараз знову віруситься в тіктоці й не тільки.

Там во Бахмуті,

Де стріли чути,

Де стільки цвіту

Вже полягло…

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!



Донецька нічка,

Окопна свічка,

І ворогам всім

Лютим на зло,

– Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!



Під Гуляй Полем

Кутя на столі,

Звіздою небо

Там зацвіло,

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!



В місті Марії

Промінь надії

Десь над Азовом

В небо звело,

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!



Під замком львівським,

На Личаківськім,

Лицарів військо

Спокій знайшло…

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!



В древньому Римі

Петрик із Криму

Разом зі світом

Славить Різдво,

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!



А в Тернополі

Маленька Оля

З фронту чекає

Татка свого.

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!



Славімо Його!

Наша родина

– Вся Україна,

І Збройні сили,

І ТРО,

Під Божим стягом

Йдем до звитяги,

– Христос Родився!

Славімо Його!

"Там во Бахмуті": слухайте онлайн

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Це авторська колядка Віталії Грицак. Зовсім скоро вона має вийти на офіційних платформах.

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи

"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".



Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято.



Зірка освячує Схід благодаттю

І підлягає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому.



Поки не згасла у темряві ночі,

раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

"До перемоги світи, зірко, шлях".

"Ніч над Вифлеємом"

Ніч над Вифлеємом,

Зорі в небі сяють,

Сон над усіма витає.

А в бідній стаєнці,

Де ніхто не знає,

Дитя Боже ся рождає.

Там Пречиста Діва

Сина породила

І в яселках Його сповила.

А на небі зірка

Ясно засвітила,

Новину усім сповістила.

Ангели співають,

Бога величають,

Славу на весь світ голосять.

А волик з ослятком

Над малим Дитятком

На колінцях тихо стоять.

Вся земля співає:

"Христос ся рождає!"

Божий дзвін лунає по церквах.

Українські люди,

Христос з нами буде,

Хай луна спів в небесах!

Колядка "Ніч над Вифлеємом": слухайте онлайн

"Добрий вечір, люди"

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте

І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

"Добрий вечір, люди": дивіться відео онлайн

"Колядуй, Україно!"

Господарю, відчиняйте

Коляду Ви зустрічайте

Колядує Україна

Колядує вся Земля

За столом уся родина

Ми від батька і до сина

Прославляємо усі Христа

Колядуй, Україно

Колядуй, моя Нене

Колядуй, Україно

Колядуй, Земля

Тут стоїть кутя у хаті

Щоб були Ви всі багаті

Щоб були Ви всі щасливі

І щоб був мир на Землі

За столом уся родина,

Ми від батька і до сина

Прославляємо усі Христа

Роман Скорпіон – "Колядуй, Україно!": слухайте онлайн