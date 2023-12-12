24 Канал зібрав 5 нових колядок, які набувають популярності в мережі. Саме вони можуть стати різдвяними хітами у цей святковий сезон.
До теми Різдвяний настрій забезпечено: 6 вірусних святкових пісень, які розривають тренди тіктока
"Там во Бахмуті"
Автором цієї колядки є житель Тернопільщини Олег Вітвіцький. Минулого Різдва вона стала шалено популярною в соцмережах, а зараз знову віруситься в тіктоці й не тільки.
Там во Бахмуті,
Де стріли чути,
Де стільки цвіту
Вже полягло…
Враз тихо стало
І залунало:
Христос Родився!
Славімо Його!
Донецька нічка,
Окопна свічка,
І ворогам всім
Лютим на зло,
– Стали солдати
Колядувати:
Христос Родився!
Славімо Його!
Під Гуляй Полем
Кутя на столі,
Звіздою небо
Там зацвіло,
Вітер у степу
Водить вертепи:
Христос Родився!
Славімо Його!
В місті Марії
Промінь надії
Десь над Азовом
В небо звело,
Там нас чекають,
Тихо співають:
Христос Родився!
Славімо Його!
Під замком львівським,
На Личаківськім,
Лицарів військо
Спокій знайшло…
Ми ж до Героїв
Із колядою:
Христос Родився!
Славімо Його!
В древньому Римі
Петрик із Криму
Разом зі світом
Славить Різдво,
Юля з Луганська,
Настя з Бердянська:
Христос Родився!
Славімо Його!
А в Тернополі
Маленька Оля
З фронту чекає
Татка свого.
Ручки складає,
Слізки втирає:
Христос Родився!
Славімо Його!
Наша родина
– Вся Україна,
І Збройні сили,
І ТРО,
Під Божим стягом
Йдем до звитяги,
– Христос Родився!
Славімо Його!
"Там во Бахмуті": слухайте онлайн
"Зірка яскрава в небі тривожному"
Це авторська колядка Віталії Грицак. Зовсім скоро вона має вийти на офіційних платформах.
Зірка яскрава в небі тривожному
Вість українцю показує кожному:
Мерехтить кажучи
"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".
Зірці різдвяній в цім боці планети
Зовсім байдужі ворожі ракети.
Хоче наш ворог свято забрати,
Та зоря сяє ясно й завзято.
Зірка освячує Схід благодаттю
І підлягає в окопи солдатів,
Знає, як хочуть в це свято додому,
Знає, що мають кутю вони й втому.
Поки не згасла у темряві ночі,
раптом солдат піднімає вверх очі,
Видно прохання у сильних очах:
"До перемоги світи, зірко, шлях".
"Ніч над Вифлеємом"
Ніч над Вифлеємом,
Зорі в небі сяють,
Сон над усіма витає.
А в бідній стаєнці,
Де ніхто не знає,
Дитя Боже ся рождає.
Там Пречиста Діва
Сина породила
І в яселках Його сповила.
А на небі зірка
Ясно засвітила,
Новину усім сповістила.
Ангели співають,
Бога величають,
Славу на весь світ голосять.
А волик з ослятком
Над малим Дитятком
На колінцях тихо стоять.
Вся земля співає:
"Христос ся рождає!"
Божий дзвін лунає по церквах.
Українські люди,
Христос з нами буде,
Хай луна спів в небесах!
Колядка "Ніч над Вифлеємом": слухайте онлайн
"Добрий вечір, люди"
Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!
Хай Різдво Христове
Вас благословляє,
Бог ся рождає!
Всім колядникам
Ви відчиняйте двері
І просіть до столу,
До своєй вечері.
Хай у вашій хаті
Нині все співає,
Бог ся рождає!
Гарно колядуйте
І святкуйте нині,
Ми бажаєм щастя
Вашій всій родині!
Весь наш рід великий
Нині освятився,
Бог народився!
"Добрий вечір, люди": дивіться відео онлайн
"Колядуй, Україно!"
Господарю, відчиняйте
Коляду Ви зустрічайте
Колядує Україна
Колядує вся Земля
За столом уся родина
Ми від батька і до сина
Прославляємо усі Христа
Колядуй, Україно
Колядуй, моя Нене
Колядуй, Україно
Колядуй, Земля
Тут стоїть кутя у хаті
Щоб були Ви всі багаті
Щоб були Ви всі щасливі
І щоб був мир на Землі
За столом уся родина,
Ми від батька і до сина
Прославляємо усі Христа
Роман Скорпіон – "Колядуй, Україно!": слухайте онлайн