Дуже цікаво: 6 незвичних імен, якими можна назвати хлопчика

У нашій реальності щодня з'являється щось нове та небанальне. І воно завжди цікаве та привабливе, бо такого ще не чули. Зараз йдеться про імена для дітей.

Такий попит зумовлений тим, що людям набридає одноманітність. І це цілком нормально, враховуючи, скільки з'являється красивих і нетипових імен. 24 Канал зібрав кілька найкращих варіантів, якими можна назвати хлопчика.

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Незвичні імена для хлопчиків: перелік

Радомир – популярне чоловіче українського походження. Воно виникло у слов'ян від двох слів: "радий" та "світ". Перекладається на українську як "радіє світу" або "радість світу". Деякі трактують його як "борець за мир", "мирний". Ім'я популярне в Хорватії, Словаччини, Сербії, Угорщини, Польщі та Чехії.

Левко – гарна форма імені Лев. Є два варіанти виникнення. За першою, воно з'явилося від латинського слова "leo". А за другою – від давньогрецького слова "ліон". Одні кажуть, що воно означає "лев", інші – "цар звірів".

Еней – це ім'я, яке всі пам'ятають з поеми Івана Котляревського "Енеїда". Він був лідером троянців, які після руйнування їхньої держави, почали шукати нові території для життя. Це слово грецького походження, що означає "мідний", "бронзовий", "гідний похвали".

Стефан має гарне звучання. Виникло у давньогрецькій мові від імені "Стефанос". Значить "вінок", "корона", "вінець". Спершу його використовували православні та через певний час католики. Ім'я Стефан мав перший відомий християнськоий мученик, якого внесли до лику святих.

Радіон теж почуєш нечасто. Воно має грецьке походження від слова "родеос". Має значення "рожевий". Є інша версія, що ім'я означає "житель острова Родос".

Дамір має кілька версій походження. Деякі дослідники кажуть, що воно утворилося від імені Далимир, яке слов'яни дістали від кочівників. Складалось з двох частин: "дав" і "имир". Потім другу частину слов'яни перетворили в "мир". Тож ім'я почали трактувати як "засновник світу".

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