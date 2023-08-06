Просто вау: 5 незвичайних жіночих імен, які сподобаються кожному

Ім'я є важливим аспектом формування особистості та ідентичності дитини. Його вибір часто стає вирішальним у житті. Як щодо красивих імен для дівчаток?

Ім'я, яке позитивно звучить, може впливати на психологічний стан дитини, допомагаючи їй здобувати впевненість. У цьому випадку варто звернути увагу на незвичні, небанальні імена. Перелік варіантів для дівчаток, до якого слід придивитися – зібрав 24 Канал.

Отакої 7 зворушливих жіночих імен, які розпочинаються з літери В

Перелік незвичних імен для дівчаток

Емма – дуже красиве ім'я, яке має аж 4 трактування. Деякі вважають, що воно утворилося в Греції та означає "дорогоцінна", "ласкава". Інші думають, що ім'я сформувалося від римського родового імені Еміль з перекладом "рішуча", "суперниця".

Є й ті фахівці, котрі переконані, що Емма – похідне єврейського імені Еммануель з тлумаченням "Бог з нами" або ж від слова "мама" на івриті. А от на арабській воно означає – "вірна", "надійна".

Юстина або ще кажуть Устина – незвичне ім'я, що бере початок від латинського слова "justus". На українську мову перекладають як "справедлива". Чоловічий варіант імені – Юстин.

Стосовно походження імені Даяна відбуваються суперечки й до сьогодні. Загалом існує 3 варіанти, як воно могло утворитися. Перший – що Даяна є одним з трактувань імені Діана, в основі якого латинське слово "божественна". Другий варіант передбачає, що ім'я виникло від староєврейського Даян, що означає "Бог-суддя". Є й така думка, що Даяна – походить від тюрків та значить "мандрівниця".

Амелія набуває популярності в Україні. Основна версія, що воно з'явилося в нас з французької мови від слова з тлумаченням "квітка". Не така поширена версія, але має право на життя, що Амелія – бере початок від німців та перекладається як "працьовита".

Стелла – дуже стильне та милозвучне ім'я, яке сформувалося від латині, а саме – від терміну "stellar". В українській мові Стелла трактують як "зірка" або "зоряна". Ім'я має своїх прихильників у різних європейських країнах.