Про це в ефірі 24 каналу сказала телеведуча, громадська діячка Марія Єфросиніна. Вона сподівалася, що від народу Росії буде якась реакція на війну з Україною.

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Однак за останніми даними, відсоток довіри росіян до Володимира Путіна зріс до 80%. Немає відповідей, що їм поширюють з екранів телевізора і чому в епоху інтернету, ютубу, соцмереж і достатньо прогресивної молоді зі всього світу, така велика цифра за те, що знищують нашу країну.

Від сьогодні я умиваю руки. Нехай росіяни залишаються та мруть рабами, якщо вони мовчать,

– сказала Єфросиніна.

Вона пояснила, що не могла не спробувати використати російську мову і вміння доносити інформацію. Телеведуча вийшла на свій фронт, аби спробувати вплинути на громадян Росії.

Пішли вони в сраку, – Єфросиніна

Відбувається багато суперечок довкола того, якою ціною даються Україні переговори. Адже під час кожних із перемовин окупанти безжалізно обстрілювали міста.

"Нас цікавить не мир, а перемога. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Слава президенту! Слава вам на інформаційному фронті! Пішли вони в сраку", – сказала громадська діячка.

Нагадаємо, що фонд Єфросиніної почав збір грошей для гуманітарної допомоги в Україні. Вона поділилася номерами рахунків для операцій у трьох видах валют.

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