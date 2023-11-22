Небезпечні для здоров'я людини: які рослини не можна тримати вдома

Людям, які люблять, щоб їхній будинок прикрашали кімнатні рослини, потрібно бути обережними. Адже є квіти, які небезпечні для здоров'я.

У списку небезпечних рослин є герань, молочай та монстера. Дізнайтеся більше про те, які ще квіти не варто тримати вдома та чому.

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Молочай має сік, який є небезпечним для людини. При потраплянні в очі, може призвести до втрати зору. Якщо ви все-таки маєте вдома цю рослину, то при догляді слід використовувати рукавички. Так уникнете опіків та запалення.

Олеандр може викликати головний біль та запаморочення. У листі є речовини, які негативно впливають на серцево-судинну систему людини. В деяких випадках, навіть може настати смерть.

У бульбах та насінні Цикламену є отрута, яка дуже небезпечна для людей. Ні в якому разі не можна лікувати нежить соком рослини.

Цикламен містить отруту / Фото Canva

Герань – неймовірно красива квітка, тому її часто можна побачити у будинках. Проте рослина може викликати алергію та напад астми. Тому деяким людям заборонено тримати її в домі.

Листя Монстери має речовини, які можуть викликати сильну токсичну реакцію при контакті зі слизовими оболонками.

Проте існують рослини, які є цілком безпечними й гарно прикрасять вашу домівку. До того ж вони зовсім невибагливі у догляді. Квіти чудово підійдуть для людей, у яких дні надто завантажені.