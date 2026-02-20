Минуло вже 12 років від найтрагічніших днів, але біль і вдячність залишаються незмінними. З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні Український інститут національної пам'яті зібрав задокументовані цитати про тих, хто віддав життя на Майдані.

Не пропустіть Календар скорботних днів на 2026 рік: які дати будуть траурними в Україні

Цитати про Героїв Небесної Сотні

  • "Війна навчить українців нарешті обходитися без заспокійливого, коли вони читають історію своєї Батьківщини. Тому, сподіваюсь, Небесна Сотня буде сяяти і через сто років", – Галина Пагутяк, українська письменниця.
  • "Знаєте, що я знайшла там, блукаючи між плямами крові, кулями, осколками, уламками та випаленими плямами? Ще один труп – наш страх помер там разом із героями Небесної Сотні", – Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня.
  • "Серед вогню та льоду, снайперів на дахах Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", – Джо Байден, експрезидент США.
  • "Будьте сильними на землі, небо для нас тримає Небесна Сотня", – Ліна Костенко.

День Героїв Небесної Сотні 2026День Героїв Небесної Сотні 2026 / Колаж 24 Каналу

Що відомо про День Героїв Небесної Сотні?

  • День Героїв Небесної Сотні є однією з найтрагічніших і водночас найважливіших пам'ятних дат у сучасній історії держави. Цей день встановив офіційний Указ Президента України у 2015 році, щоб увічнити подвиг учасників Революції Гідності.
  • Дату 20 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 2014 році на вулиці Інститутській силовики масово застосували бойову зброю проти беззбройних мітингувальників. Внаслідок цього лише за один день від куль снайперів та спецпризначенців загинуло майже 50 людей.
  • Сьогодні поняття "Небесна Сотня" – збірна назва 107 протестувальників, які поклали своє життя, захищаючи європейський вибір та демократичні цінності України. Це були люди абсолютно різних професій, зокрема айтівці, студенти, фермери, підприємці, митці та будівельники. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було всього 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному – 82.
  • Серед Героїв, які пліч-о-пліч стояли з українцями, були й іноземці, зокрема громадяни Білорусі та Грузії. Усім загиблим посмертно надали звання Героя України або Ордена Героїв Небесної Сотні.