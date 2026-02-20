Минуло вже 12 років від найтрагічніших днів, але біль і вдячність залишаються незмінними. З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні Український інститут національної пам'яті зібрав задокументовані цитати про тих, хто віддав життя на Майдані.
Цитати про Героїв Небесної Сотні
- "Війна навчить українців нарешті обходитися без заспокійливого, коли вони читають історію своєї Батьківщини. Тому, сподіваюсь, Небесна Сотня буде сяяти і через сто років", – Галина Пагутяк, українська письменниця.
- "Знаєте, що я знайшла там, блукаючи між плямами крові, кулями, осколками, уламками та випаленими плямами? Ще один труп – наш страх помер там разом із героями Небесної Сотні", – Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня.
- "Серед вогню та льоду, снайперів на дахах Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", – Джо Байден, експрезидент США.
- "Будьте сильними на землі, небо для нас тримає Небесна Сотня", – Ліна Костенко.
Що відомо про День Героїв Небесної Сотні?
- День Героїв Небесної Сотні є однією з найтрагічніших і водночас найважливіших пам'ятних дат у сучасній історії держави. Цей день встановив офіційний Указ Президента України у 2015 році, щоб увічнити подвиг учасників Революції Гідності.
- Дату 20 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 2014 році на вулиці Інститутській силовики масово застосували бойову зброю проти беззбройних мітингувальників. Внаслідок цього лише за один день від куль снайперів та спецпризначенців загинуло майже 50 людей.
- Сьогодні поняття "Небесна Сотня" – збірна назва 107 протестувальників, які поклали своє життя, захищаючи європейський вибір та демократичні цінності України. Це були люди абсолютно різних професій, зокрема айтівці, студенти, фермери, підприємці, митці та будівельники. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було всього 17 років, а найстаршому, Івану Наконечному – 82.
- Серед Героїв, які пліч-о-пліч стояли з українцями, були й іноземці, зокрема громадяни Білорусі та Грузії. Усім загиблим посмертно надали звання Героя України або Ордена Героїв Небесної Сотні.