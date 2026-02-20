Минуло вже 12 років від найтрагічніших днів, але біль і вдячність залишаються незмінними. З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні Український інститут національної пам'яті зібрав задокументовані цитати про тих, хто віддав життя на Майдані.

Цитати про Героїв Небесної Сотні

"Війна навчить українців нарешті обходитися без заспокійливого, коли вони читають історію своєї Батьківщини. Тому, сподіваюсь, Небесна Сотня буде сяяти і через сто років", – Галина Пагутяк, українська письменниця.

"Знаєте, що я знайшла там, блукаючи між плямами крові, кулями, осколками, уламками та випаленими плямами? Ще один труп – наш страх помер там разом із героями Небесної Сотні", – Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня.

"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", – Джо Байден, експрезидент США.

"Будьте сильними на землі, небо для нас тримає Небесна Сотня", – Ліна Костенко.

День Героїв Небесної Сотні 2026 / Колаж 24 Каналу

Що відомо про День Героїв Небесної Сотні?