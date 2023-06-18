5 жіночих імен, які вважаються найсексуальнішими: ви їх добре знаєте

Кожне ім'я має певну енергетику: деякі з них вирізняються пристрасністю та сексуальністю. Певне поєднання звуків в імені викликає сильні емоції в навколишніх.

Сексуальні імена звучать дуже м'яко та мелодійно. Деякі навіть використовують зменшувально-пестливі форми, щоб звучання не було грубим. 24 Канал підкаже вам найпристрасніші імена для жінок.

До теми 5 жіночих імен, які вважаються найсексуальнішими

Найсексуальніші жіночі імена: перелік

Анжеліка – жіноче ім'я, яке походить від латинського слова "angelicus", тобто "ангельська". Воно є популярним у багатьох європейських країнах. У побуті часто використовують коротку версію – Ліка.

Жанна – ім’я, яке утворилось в стародавньому Ізраїлі. Воно похідне від імені Іоанн, що перекладається як "помилуваний Богом", "Божа милість" або "Божа благодать". У Франції Іоанна переробили на Жана, а згодом з'явилась жіноча форма цього імені – Жанна.

Лілія – сформувалось від назви однойменної квітки. Його трактують як "дівчина, схожа на квітку лілії". За іншою версією, це ім'я пішло від єврейського Ліліт, що означає "нічна тиша".

Алла – має 2 версії походження. За першою, Алла – готське ім'я, що в перекладі "яскрава", "непереможна", " все вміє". А другий варіант передбачає, що це давньогрецьке ім'я зі значенням "воскресіння".

Ксенія – давнє жіноче ім'я, утворене від грецького слова "xenos", що означає "гість" або "іноземець". У грецькій міфології існувала богиня гостинності під ім'ям Ксенія, яка приймала подорожніх та забезпечувала їх захист.