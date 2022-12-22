Представники цих знаків зодіаку не люблять великі компанії та віддають перевагу самотності. Та якщо ви змогли підкорити серця цих знаків, ви отримаєте найбільш вірних та щирих друзів, пише 24 канал.

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Тельці

Тихі та інтровертні Тельці рідко виходять поза зону свого комфорту. Представників цього знаку рідко можна побачити на вечірках чи у великій компанії – Тельцям там максимально некомфортно.

Попри нелюбов до масштабних заходів, Тельці можуть сповна розкрити свій потенціал, коли перебувають наодинці, або ж з довіреним другом. Цей знак зодіаку може здивувати своєю обізнаністю – Тельці є чудовими співрозмовниками.

Гороскоп для Тельців

Діви

Ті, хто народився під знаком Дів, понад усе цінують свою маленьку фортецю – домівку, де вони почуваються комфортно та не сором'язливо. Щоб потрапити у домашню зону Дів, треба мати чудові стосунки з ними – тільки якщо Діви вам довіряють, вони зможуть відкрити вам таємниці своєї оселі.

Одразу рватися додому до Дів не варто – вони можуть це сприйняти напружено та навіть агресивно. Якщо ви хочете подружитися з Дівами, можна почати спілкування на нейтральній території – у тихому закладі чи на природі.

Гороскоп для Дів

Скорпіони

Скорпіони – знак протиріч. Іноді у них бувають сплески енергії, які дозволяють Скорпіонам пережити і шумні вечірки, і бути беззаперечною зіркою на них. Та, на жаль, енергетична батарейка у Скорпіонів швидко розряджається, і вони замикаються в собі, не допускаючи сторонніх.

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, понад усе цінують своїх друзів, та ніколи не мають багато знайомих – Скорпіони не люблять підпускати до себе людей, та часто соромляться своїх почуттів. Люди, які змогли отримати довіру та побороти комплекси Скорпіонів, можуть отримати чи не найбільш вірного друга, який завжди буде поруч.

Гороскоп для Скорпіонів