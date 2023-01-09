Тельці, Водолії та Діви часто бувають дуже відлюдькуватими та не спішити облаштовувати особисте життя, пише 24 Канал.

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Телець

Снобство цього знаку зодіаку не дозволяє заводити стосунки з людьми, які, на думку Тельців, гірші за них. Це не тільки розвиває багато конфліктів, але і може залишити Тельців самотніми дуже надовго.

Річ у тім, що Тельці дуже довго шукають партнера, який "дотягуватиме" до їхнього рівня – потенційна друга половинка для Тельців має бути розумна та цікава, інакше Тельці швидко розчаруються та покинуть її. Запити Тельців можуть образити багато кого з їхнього оточення та залишити представників цього знаку зодіаку на самоті.

Гороскоп для Тельців

Діви

Ті, хто народилися під знаком Дів, сильно тримаються за минуле – цьому знаку зодіаку притаманне однолюбство, яке може зіпсувати Дівам життя. Цей знак зодіаку важко забуває перше кохання та перший досвід розбитого серця, тому не спішить шукати нові стосунки, аби не завдати собі болю.

Діви часто не готові до серйозних стосунків, проте часто "відволікаються" на швидкоплинні інтрижки, щоб хоч якось розважити себе. Щоб завоювати Дів, потрібно багато зусиль – отримати їхню довіру та любов дуже складно, тому Діви – одні з найбільш самотніх знаків.

Гороскоп для Дів

Водолій

Ті, хто народилися під знаком Водолія, звикли бути самостійними та не прив'язуватися до людей – представники цього знаку не гоняться за стосунками, не вважаючи їх пріоритетною складовою життя. Свободолюбність цього знаку зодіаку допомагає не думати про відсутність другої половинки, а різноманітні хобі постійно відволікають від пустоти в серці.

Та коли Водолії закохуються, все перевертається з ніг на голову, і вони не можуть думати ні про що, окрім своєї любові. Ці думки гнітять Водолія, а, якщо він отримав відмову, можуть спровокувати депресію та абсолютну відлюдькуватість. Водолії з розбитим серцем стають дуже продуктивні та творчі – проте і максимально нещасні.

Гороскоп для Водоліїв