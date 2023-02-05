Не вміють стримуватися: найбільш конфліктні знаки зодіаку

Люди, які народилися під знаками зодіаку Овнів, Дів та Скорпіонів, дуже легко можуть спровокувати сварку чи різко відповісти образнику – цих знаків по праву називають найбільш конфліктними.

Представники цих знаків зодіаку не звикли відмовчуватися та не брати участі в суперечках – їхнє почуття справедливості та запальний характер роблять свою справу, розповідає 24 Канал.

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Овен

Вогняні Овни вирізняються з-поміж інших своїм запальним характером та непереборною впертістю. Якщо щось піде, на думку Овнів, несправедливо чи не за планом – опонент може чекати криків, скандалів та голосних з'ясувань відносин.

Овни не терплять, коли люди переходять на особистості та зачіпають сім'ю чи друзів – цей знак зодіаку також відрізняється від інших злопам'ятством та мстивістю.

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Діва

Головною причиною для честолюбних та правильних Дів часто стає порушена справедливість. Це може бути будь-що – від нерівно поділеної шоколадки до фінансових махінацій.

Діви не звикли терпіти образи та несправедливість – цей знак зодіаку звик протистояти та боротися за правду. Щоправда, роблять вони це у специфічний спосіб – Діви можуть влізти у конфлікт, який може дійти навіть до суду.

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Скорпіон

Представники цього знаку зодіаку дуже люблять інтелектуальні розмови та дискусії. Проте, коли опонент не погоджується зі Скорпіоном – це лише питання часу, коли Скорпіон зірветься та буде нервуватися.

Для представника цього знаку важливо те, щоб його думки цінували та поважали – при цьому Скорпіони не можуть проігнорувати альтернативну думку і поважати її. Емоційні Скорпіони можуть різко забути про аргументи та почати апелювати до емоцій, чи навіть грубої сили.

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