8 найкрасивіших кімнатних квітів: фото з назвами

Видів кімнатних квітів існує безліч, різних форм та кольорів. Тут вже залежить від смаку квітникаря, що йому більше до душі.

Кімнатні квіти варто поставити в домі, бо вони очищають повітря та покращують атмосферу. Ви зможете обрати ту, яка більше подобається. 24 Канал підготував перелік найкрасивіших кімнатних квітів.

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Перелік найгарніших квітів для дому

Антуріум – чудова декоративна рослина, яку ще називають "чоловічим щастям". Він особливий тим, що нарощує червоними листками з білою основою. Має дуже ефектний вигляд у будь-якому домі.



Антуріум / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Каланхое – переважно з товстим листям та невеликими стеблами. Воно відоме густими суцвіттями, що складаються з численних дрібних квіток червоного, рожевого, жовтого, оранжевого та білого кольору.



Каланхое / Фото Greenmarket

Молочай декоративний містить небезпечний отруйний сік, тож краще не вирощувати цю квітку, якщо маєте дітей або тварин, які можуть з'їсти листя. Однією з особливостей молочаю декоративного є його яскраві квітки. Вони можуть бути червоними, білими, рожевими, помаранчевими, малиновими або жовтими.



Молочай кімнатний / Фото "Рослиновід"

Абутилон або кімнатний клен має характерні листочки з пальчастими вирізами. Він надає приміщенню елегантний вигляд. Ви можете знайти сорти з зеленим, червоним, жовтим або помаранчевим листям, а також з різними вирізами.



Абутилон / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Пеларгонія – з чудовими квітами та привабливим зеленим листям, що робить її однією з найпопулярніших кімнатних квітів. Вона може радувати вас квітами протягом тривалого періоду, зазвичай від весни до осені. Нарощує густі китиці квітів, які можуть бути рожевими, червоними, фіолетовими, білими.



Пеларгонія / Фото "Рослиновід"

Лантана характеризується привабливим листям з зубчастими краями. Воно може бути глянцевим або мати оксамитову текстуру, залежно від сорту. Деякі лантани віддають приємний аромат, особливо ввечері.



Латана / Фото iStock

Примула кімнатна буває білого, рожевого, червоного, фіолетового та жовтого кольору. На ній часто помітні яскраві плями, що надає їй додаткової привабливості. Може цвісти протягом тривалого періоду, часто до кількох місяців.



Примула / Фото oGorodniki

Особливість фіалки – прекрасне цвітіння різних кольорів: фіолетового, блакитного, рожевого, червоного, білого та синього. Листя фіалки є густим і округлим, з пухнастою або гладкою текстурою.



Фіалка / Фото Prosto Way