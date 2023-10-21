У чому треба замочити часник перед посадкою: цей засіб перевірений часом

Перед посадкою часник необхідно замочити. Зокрема, для того, щоб захистити його від захворювань і отримати щедрий урожай.

Часник треба замочити у слабкому розчині калію перманганату (марганцівки). Як правильно це зробити, розповіла "Городниця з Одеси", передає 24 Канал.

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Як підготувати часник до посадки

Авторка відео зазначила, що перед замочуванням варто вибрати здорові голівки та розділити їх на зубчики. Відберіть найбільші з них.

Важливо, щоб зубчики були без пошкоджень та гнилі. Їхні кінці мають бути сухі та рівномірного сірого кольору.

Потрібно пару кристаликів марганцю розчинити в 5 літрах холодної води. У цьому розчині замочуємо зубки на 2 години,

– зазначила городниця.

Якщо ж не маєте перманганат калію, можна зробити соляний розчин. Для цього розведіть 1 столову ложку солі в 1 літрі прохолодної води. Час замочування – 30 хвилин – годину.

Після того, як зубки просушаться, можна садити.

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Замочіть часник у розчині марганцівки / Скриншот