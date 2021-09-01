Найкращі концерти та фестивалі осені: Монатік, Джамала, Comic Con Ukraine 2021
Джерело:24 канал
Запальний Монатік, прониклива Джамала, фантастичний Comic Con Ukraine 2021, зворушливий "Фіолет" та інші музиканти додадуть яскравих фарб в осінні вечори. Якою буде музична осінь 2021 – дізнавайтеся далі.
Осінь – не привід зариватися в плед в чотирьох стінах рідного дому. Краще діставайте календарі та плануйте розваги на наступні дати – буде не просто весело й тепло, а гаряче і пристрасно. Пропонуємо насолодитися 9 найяскравішими подіями осені в Києві.
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Найкращі концерти та фестивалі осені
МонатікКоли: 3 вересня, 20:00
Де: Bakkara River Party (Венеціанський острів, 1)
Вартість: 990 – 5990 гривень
Унікальний мультиартист і титулований попвиконавець, квитки на концерти якого розлітаються, як гарячі пиріжки. На прощання з сезоном Монатік дасть по-справжньому літній концерт просто посеред Дніпра.
Концерт Монатіка в Києві / Фото пресслужби заходу
Comic Con Ukraine 2021Коли: 4-5 вересня
Де: Артзавод "Платформа" (вул. Магнітогорська, 1А)
Вартість: 350 – 2000 гривень
Осінь в Києві починається яскраво, феєрично і в прямому сенсі слова фантастично. Фестиваль попкультури Comic Con Ukraine 2021 перенесе кожного в фантастичні світи коміксів, аніме, косплею, ігор і фентезі-фільмів. Відповідають за створення такого неймовірного простору не тільки зіркові гості – Марк Дакаскос, Наталія Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Річард Морган та інші, а й ви. Готуйте карколомні косплей-костюми на улюблених персонажів, аби повністю зануритись у світ фестивалю.
Comic Con Ukraine 2021 у Києві / Фото пресслужби заходу
"Фіолет"Коли: 5 вересня, 20:00
Де: Docker-G pub (вул. Ігорівська, 13/5)
Вартість: 250 – 1000 гривень
Ці хлопці трактують альтернативний попрок по-своєму. Їхні концерти завжди чіпляють серце, а камерний акустичний вечір з Фіолет і поготів налаштує на рідкісний ліричний лад.
Концерт гурту "Фіолет" в Києві / Фото пресслужби заходу
SOLOMUNКоли: 11 вересня, 18:00
Де: Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)
Вартість: від 2100 гривень
Потрапити на лайв цього діджея мріє кожен шанувальник техно і хауса. SOLOMUN – один з найбажаніших гостей на клубних вечірках від Тулума до Ібіци, один із найвидатніших творців танцювальної музики у світі та вже тривалий час актуальних діджеїв. Osocor Residence – чи не єдиний танцювальний майданчик Києва, який може створити йому відповідну атмосферу.
SOLOMUN у Києві / Фото пресслужби заходу
Тарас Чубай & гурт "Плач Єремії"Коли: 12 жовтня, 21:00
Де: Pepper's Club (вул. Московська, 8)
Вартість: від 350 гривень
Pepper's Club – "свіжий" музичний паб у Києві, де звучить якісний український рок. Легендарні й культові "Плач Єремії" на чолі з незмінним лідером зіграють в оригіналі свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", яка давним-давно стала народною, та багато інших пісень.
Тарас Чубай & гурт "Плач Єремії" в Києві / Фото пресслужби заходу
Asaf AvidanКоли: 15 жовтня
Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А)/
Вартість: від 890 гривень
Його новий, сьомий в дискографії, альбом Anagnorisis критики вважають альбомом хаосу і плутанини. Сам же Asaf Avidan розповідає, що Anagnorisis для нього дуже особливий, бо написаний у стані абсолютної гармонії. Вам вдасться насолодитися унікальним голосом одного з найвідоміших у світі ізраїльських артистів.
Asaf Avidan у Києві / Фото пресслужби заходу
ДжамалаКоли: 21 жовтня, 19:00
Де: Міжнародний центр культури та мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
Вартість: 300 – 1050 гривень
Джамала презентує восени одразу 2 нові альбоми – "5:45" і "МИ". Обіцяє, що на великому сольному концерті прихильники почують і знакові пісні минулих років.
Концерт Джамали в Києві / Фото пресслужби заходу
Creedence Clearwater RevivedКоли: 10 листопада, 19:00
Де: Міжнародний центр культури та мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
Квитки: 450 – 2000 гривень
Легендарні американці, які підкорювали сам Вудсток. Майже через 20 років перерви вони знову з успіхом гастролюють по світу.
Creedence Clearwater Revived у Києві / Фото пресслужби заходу
The Dead DaisiesКоли: 16 листопада
Де: Bel Etage Music Hall (вул. Шота Руставелі, 16А)
Вартість: від 890 гривень
Справжні гіганти світового року і найвідоміші музиканти в його "важких проявах" їдуть до Києва! І везуть живу презентацію свого сенсаційного альбому Holy Ground. Рок-н-рол – живий!
The Dead Daisies у Києві / Фото пресслужби заходу