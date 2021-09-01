Найкращі концерти та фестивалі осені: Монатік, Джамала, Comic Con Ukraine 2021

Осінь в Києві починається яскраво, феєрично і в прямому сенсі слова фантастично. Фестиваль попкультури Comic Con Ukraine 2021 перенесе кожного в фантастичні світи коміксів, аніме, косплею, ігор і фентезі-фільмів. Відповідають за створення такого неймовірного простору не тільки зіркові гості – Марк Дакаскос, Наталія Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Річард Морган та інші, а й ви. Готуйте карколомні косплей-костюми на улюблених персонажів, аби повністю зануритись у світ фестивалю.



Comic Con Ukraine 2021 у Києві / Фото пресслужби заходу

"Фіолет"

5 вересня, 20:00Docker-G pub ​​(вул. Ігорівська, 13/5)250 – 1000 гривень

Ці хлопці трактують альтернативний попрок по-своєму. Їхні концерти завжди чіпляють серце, а камерний акустичний вечір з Фіолет і поготів налаштує на рідкісний ліричний лад.



Концерт гурту "Фіолет" в Києві / Фото пресслужби заходу

SOLOMUN

11 вересня, 18:00Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)від 2100 гривень

Потрапити на лайв цього діджея мріє кожен шанувальник техно і хауса. SOLOMUN – один з найбажаніших гостей на клубних вечірках від Тулума до Ібіци, один із найвидатніших творців танцювальної музики у світі та вже тривалий час актуальних діджеїв. Osocor Residence – чи не єдиний танцювальний майданчик Києва, який може створити йому відповідну атмосферу.



SOLOMUN у Києві / Фото пресслужби заходу

Тарас Чубай & гурт "Плач Єремії"

12 жовтня, 21:00Pepper's Club (вул. Московська, 8)від 350 гривень

Pepper's Club – "свіжий" музичний паб у Києві, де звучить якісний український рок. Легендарні й культові "Плач Єремії" на чолі з незмінним лідером зіграють в оригіналі свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", яка давним-давно стала народною, та багато інших пісень.