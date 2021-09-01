Осень – не повод зарываться в плед в четырех стенах родного дома. Лучше доставайте календари и планируйте развлечения на следующие даты – будет не просто весело и тепло, а горячо и страстно. Предлагаем насладиться 9 самыми яркими событиями осени в Киеве.

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Лучшие концерты и фестивали осени

Монатик

Уникальный мультиартист и титулованный поп-исполнитель, билеты на концерты которого разлетаются, как горячие пирожки. На прощание с сезоном Монатик даст по-настоящему летний концерт прямо посреди Днепра.

Монатік
Концерт Монатика в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Comic Con Ukraine 2021

Осень в Киеве начинается ярко, феерично и в прямом смысле слова фантастически. Фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021 перенесет каждого в фантастические миры комиксов, аниме, косплея, игр и фэнтези-фильмов. Отвечают за создание такого невероятного пространства не только звездные гости – Марк Дакаскос, Наталия Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Ричард Морган и другие, но и вы. Готовьте сногсшибательные косплей-костюмы на любимых персонажей, чтобы полностью погрузиться в мир фестиваля.

Київ
Comic Con Ukraine 2021 в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

"Фиолет"

Эти ребята трактуют альтернативный поп-рок по-своему. Их концерты всегда цепляют сердце, а камерный акустический вечер с Фиолет и подавно настроит на редкий лирический лад.

Фіолет
Концерт группы "Фиолет" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

SOLOMUN

Попасть на лайв этого диджея мечтает каждый поклонник техно и хауса. SOLOMUN – один из самых желанных гостей на клубных вечеринках от Тулума до Ибицы, один из величайших создателей танцевальной музыки в мире и уже длительное время актуальных диджеев. Osocor Residence – едва ли не единственная танцевальная площадка Киева, которая может создать ему соответствующую атмосферу.

Київ
SOLOMUN в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Тарас Чубай & группа "Плач Єремії"

Pepper's Club – "свежий" музыкальный паб в Киеве, где звучит качественный украинский рок. Легендарные и культовые "Плач Єремії" во главе с неизменным лидером сыграют в оригинале свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", которая давным-давно стала народной, и многие другие песни.

Київ
Тарас Чубай & группа "Плач Єремії" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Asaf Avidan

Его новый, седьмой в дискографии, альбом Anagnorisis критики считают альбомом хаоса и неразберихи. Сам же Asaf Avidan рассказывает, что Anagnorisis для него очень особенный, ибо написан в состоянии абсолютной гармонии. Вам удастся насладиться уникальным голосом одного из самых известных в мире израильских артистов.

Київ
Asaf Avidan у Києві / Фото пресс-службы мероприятия

Джамала

Джамала презентует осенью сразу 2 новых альбома – "5:45" и "МЫ". Обещает, что на большом сольном концерте поклонники услышат и знаковые песни прошлых лет.

Джамала
Концерт Джамалы в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

Creedence Clearwater Revived

Легендарные американцы, которые покоряли сам Вудсток. Почти через 20 лет перерыва они снова с успехом гастролируют по миру.

Київ
Creedence Clearwater Revived в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия

The Dead Daisies

Настоящие гиганты мирового рока и самые известные музыканты в его "тяжелых проявлениях" едут в Киев! И везут живую презентацию своего сенсационного альбома Holy Ground. Рок-н-ролл – жив!

Київ
The Dead Daisies в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия