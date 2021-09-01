Осень – не повод зарываться в плед в четырех стенах родного дома. Лучше доставайте календари и планируйте развлечения на следующие даты – будет не просто весело и тепло, а горячо и страстно. Предлагаем насладиться 9 самыми яркими событиями осени в Киеве.
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Лучшие концерты и фестивали осени
Монатик
Уникальный мультиартист и титулованный поп-исполнитель, билеты на концерты которого разлетаются, как горячие пирожки. На прощание с сезоном Монатик даст по-настоящему летний концерт прямо посреди Днепра.
Концерт Монатика в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Comic Con Ukraine 2021
Осень в Киеве начинается ярко, феерично и в прямом смысле слова фантастически. Фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021 перенесет каждого в фантастические миры комиксов, аниме, косплея, игр и фэнтези-фильмов. Отвечают за создание такого невероятного пространства не только звездные гости – Марк Дакаскос, Наталия Тена, Анна Шаффер, Song Wonsub, Percival, Ричард Морган и другие, но и вы. Готовьте сногсшибательные косплей-костюмы на любимых персонажей, чтобы полностью погрузиться в мир фестиваля.
Comic Con Ukraine 2021 в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
"Фиолет"
Эти ребята трактуют альтернативный поп-рок по-своему. Их концерты всегда цепляют сердце, а камерный акустический вечер с Фиолет и подавно настроит на редкий лирический лад.
Концерт группы "Фиолет" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
SOLOMUN
Попасть на лайв этого диджея мечтает каждый поклонник техно и хауса. SOLOMUN – один из самых желанных гостей на клубных вечеринках от Тулума до Ибицы, один из величайших создателей танцевальной музыки в мире и уже длительное время актуальных диджеев. Osocor Residence – едва ли не единственная танцевальная площадка Киева, которая может создать ему соответствующую атмосферу.
SOLOMUN в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Тарас Чубай & группа "Плач Єремії"
Pepper's Club – "свежий" музыкальный паб в Киеве, где звучит качественный украинский рок. Легендарные и культовые "Плач Єремії" во главе с неизменным лидером сыграют в оригинале свою "Лиш вона, лиш вона сидітиме сумна", которая давным-давно стала народной, и многие другие песни.
Тарас Чубай & группа "Плач Єремії" в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Asaf Avidan
Его новый, седьмой в дискографии, альбом Anagnorisis критики считают альбомом хаоса и неразберихи. Сам же Asaf Avidan рассказывает, что Anagnorisis для него очень особенный, ибо написан в состоянии абсолютной гармонии. Вам удастся насладиться уникальным голосом одного из самых известных в мире израильских артистов.
Asaf Avidan у Києві / Фото пресс-службы мероприятия
Джамала
Джамала презентует осенью сразу 2 новых альбома – "5:45" и "МЫ". Обещает, что на большом сольном концерте поклонники услышат и знаковые песни прошлых лет.
Концерт Джамалы в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
Creedence Clearwater Revived
Легендарные американцы, которые покоряли сам Вудсток. Почти через 20 лет перерыва они снова с успехом гастролируют по миру.
Creedence Clearwater Revived в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия
The Dead Daisies
Настоящие гиганты мирового рока и самые известные музыканты в его "тяжелых проявлениях" едут в Киев! И везут живую презентацию своего сенсационного альбома Holy Ground. Рок-н-ролл – жив!
The Dead Daisies в Киеве / Фото пресс-службы мероприятия