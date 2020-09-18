Через пандемію коронавірусу організатори львівського BookForum вирішили провести літературні події в онлайн-режимі. Фестиваль стартував 16 вересня, а вже сьогодні, 18 вересня, організатори назвали лауреатів конкурсу на звання найкращої книги року.

Цього року за бажану відзнаку змагалися 72 видавництва, які загалом представили понад 400 книжок. Журі оцінювали літературні надбання у трьох містах – Львові, Києві та Харкові. Список переможців конкурсу опублікували на сайті BookForum.

До теми Форум видавців 2020: з якою програмою вперше стартує онлайн-фестиваль

Хто отримав гран-прі конкурсу Best Book Award 2020?

Найвищу нагороду вдалося здобути видавцю Олександру Савчуку із міста Харкова завдяки книжці "Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута". Він отримав гран-прі за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні.



Гран-прі конкурсу Best Book Award 2020 / Фото bookforum.ua

Найкращі книжки 2020 року: список лауреатів конкурсу Best Book Award 2020

Класична українська література

Блаженніший Святослав Шевчук, Оксана Забужко. "Апокриф" Лесі Українки / "Чотири розмови про Лесю Українку" (видавництво "Комора", Київ) — за потужність сенсів та гармонійну цілісність візуального виконання.

Сучасна українська проза

Яніна Соколова, Ольга Купріян. "Я, Ніна" (видавництво #Книголав, Київ) — за відверто розказану історію життя і боротьби з хворобою, сміливість порушити табуйовані дотепер теми та майстерну оповідь.

Сучасна українська поезія

Олена Герасим'юк. "Тюремна пісня" (видавництво "Люта справа", Київ) — за поетичну неординарність.

Класична іноземна література в українському перекладі

Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" (видавництво "Астролябія", Львів) — за гармонійне поєднання високої поезії з високою видавничою культурою.

Сучасна іноземна література в українському перекладі

Ден Сіммонс. "Терор" ("Видавництво Жупанського", Київ) — за розширення читацьких обріїв.

Non-fiction

"Антологія української кінокритики 1920-х у трьох томах" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за актуалізацію спадщини українського кіно 1920-х.

Біографія

Дмитро Горбачов. "Лицарі голодного Ренесансу" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за ґрунтовне портретування та популяризацію творців українського авангарду.

Історія

Сергій Плохій. "Забуті покидьки східного фронту" ("Клуб Сімейного Дозвілля", Харків) — за новаторство у представленні історичних студій.

Література для дітей від 0 до 5

Наталка Малетич. "Привид, який не міг заснути" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за тонке розуміння запитів найменших, а отже, найвимогливіших читачів.

Література для дітей від 6 до 8

Оксана Драчковська. "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" (видавництво "Чорні вівці", Чернівці) — за делікатне висвітлення непростої теми, що завдяки мистецькій формі досягає дитячої свідомості та виховує людяність.

Література для дітей від 9 до 12

Олег Гавріш. "Казки баби Гавришихи" (видавництво "Час майстрів", Київ) — за прищеплення любові до справжньої книги, яку з цікавістю читаєш, з насолодою розглядаєш і з приємністю гортаєш.

Література для підлітків і YA

Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький. "Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи" (видавництво "Портал", Київ) — за чесну і вражаючу розповідь про Чорнобильську катастрофу для підліткової читацької аудиторії.

Війна на Донбасі, анексія Криму, переселенці

Олег Сенцов. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки" ("Видавництво Старого Лева", Львів) — за збереження критичного мислення і ціннісних орієнтирів в екстремальних умовах та за вміння по-різному й переконливо транслювати в книгах особистий досвід.

Візуальна книга

"ВУФКУ. Lost&Found" ("Національний центр Олександра Довженка", Київ) — за копітку працю та візуалізацію українських кіноджерел.

Комікси та графічні романи

Ярко Філевич. "Колоніст. Бути людиною" (UA Comix, Львів) — за добрий гумор і здоровий глузд у коміксотворенні.

Наукова література

Максим Стріха. "Український переклад і перекладачі: між літературою і націєтворенням" (видавництво "Дух і Літера", Київ) — за системний та концептуальний виклад історії українського перекладу в особистостях, епохах і дискурсах.

Професійна література

Немає лауреата. Не знайшлося жодної книжки, яка б відповідала всім критеріям висококультурного видання.