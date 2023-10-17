Названо найкраще ім'я для хлопчика в 2024 році

Батьки можуть задумуватися про вибір імені для дітей, задовго до їх народження. Серед такого великого вибору важко не заплутатися.

Фахівці стверджують, що традиційні імена все ще популярні, але так само багато й незвичних. На їхню думку, на вживаність імен впливають знаменитості й телевізійні програми. Однак, у 2024 році ми все більше будемо спостерігати тенденцію повернення до старих імен.

Дуже красиві 7 традиційних імен для хлопчиків, які сподобаються кожному

Яке ім'я для хлопчиків буде найпопулярнішим

Експерти кажуть, що імена, які завжди вважалися суто жіночими, тепер можуть використовуватися й для хлопчиків. Наприклад, співачка Ріанна та репер Asap Rocky назвали свого сина Ріот Роуз, а телеведуча Кріссі Тейген і виконавець Джон Ледженд дали ім'я сину – Рен.

Передбачається, що у 2024 році знову стануть шалено популярними традиційні імена для дітей. Зокрема, на думку фахівців, ім'ям номер один у 2024 році стане Артур. Вони підрахували, що за 2021 рік ім'японад 3000 разів.

Це ймення кельтського походження зі значенням "ведмідь". Вважається, що Артур завжди розглядали як один з варіантів імен для молодих британських принців, обране як друге ім'я для принца Луї.

Зазначається, що іменами-унісекс у 2024 році, тобто, як для хлопчиків, так і для дівчаток будуть такі варіанти:

Агнес;

Бетті;

Седрик;

Долорес;

Дункан;

Флоренція;

Джорджина;

Марджорі;

Рей;

Стенлі;

Сільвія.

До речі, на широке поширення таких імен, як Артур і Фінн, вплинув серіал "Гострі картузи". Це британська кіноробота про створення злочинної імперії після Першої світової війни.

Якщо вам до душі традиційні імена, то на днях ми зібрали дуже красиву добірку.