Деякі знаки зодіаку схильні до стабільних та міцних стосунків. Вони буквально випромінюють відданість і завжди підтримають, коли це потрібно. Астролог Анастасія Бучковська розповіла про особливості чоловіків за знаками зодіаку, передає Lifestyle 24.
До теми Ці звички руйнують ваше життя: 3 знаки зодіаку, яким треба змінитися до Нового року
Найкращі чоловіки за знаком зодіаку
Діва
Гороскоп для Дів
Чоловіки-Діви – це про відданість, яку фактично неможливо зламати. Звісно, вони не найсильніші романтики. І це нормально. Для них кохання – це відповідальність, а не якісь там жартівливі ігри.
Вони завжди будуть поруч. І навіть в найскладнішій ситуації такий чоловік завжди підставить своє плече.
Мій чоловік – Діва. Все розкладе по поличках: від речей до думок. Якщо він мовчить, то аналізує, як зробити краще для тебе. І як врятувати тебе від хаосу,
– наголосила астролог.
Козоріг
Гороскоп для Козорогів
Козороги у стосунках – ще ті "міцні горішки". Ззовні вони можуть здаватися дещо холодними та беземоційними. Не дарма їх вважають прекрасними психологами. Вони обожнюють слухати, а не розповідати. І завжди знайдуть потрібну пораду.
Стосунки з Козорогами – це завжди серйозно та надійно. Вони прагнуть до стабільності і не керуються бурхливими емоціями.
Козоріг здається холодним, але це просто фокус на цілях. Якщо він поруч, то це серйозно і надовго. Відповідальний та стабільний, немов скеля,
– розповіла астролог.
Риби
Гороскоп для Риб
Чоловіки-Риби – непересічні особистості. Вони з величезним оптимізмом йдуть вперед по житті та з легкістю розв'язують усі проблеми. Це ті люди, які навіть у найскладніший момент, не падають духом.
У стосунках Риби вміють по-справжньому цінувати та любити свого партнера. Так досягається взаєморозуміння, яке дозволяє з легкістю долати більшість проблем.
Риби – це мрійники, романтики і трохи філософи. Вони люблять глибокі розмови, музику та обійми, які лікують душу,
– зауважила астролог.