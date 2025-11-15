Деякі знаки зодіаку схильні до стабільних та міцних стосунків. Вони буквально випромінюють відданість і завжди підтримають, коли це потрібно. Астролог Анастасія Бучковська розповіла про особливості чоловіків за знаками зодіаку, передає Lifestyle 24.

Найкращі чоловіки за знаком зодіаку

Діва

Чоловіки-Діви – це про відданість, яку фактично неможливо зламати. Звісно, вони не найсильніші романтики. І це нормально. Для них кохання – це відповідальність, а не якісь там жартівливі ігри.

Вони завжди будуть поруч. І навіть в найскладнішій ситуації такий чоловік завжди підставить своє плече.

Мій чоловік – Діва. Все розкладе по поличках: від речей до думок. Якщо він мовчить, то аналізує, як зробити краще для тебе. І як врятувати тебе від хаосу,

– наголосила астролог.

Козоріг

Козороги у стосунках – ще ті "міцні горішки". Ззовні вони можуть здаватися дещо холодними та беземоційними. Не дарма їх вважають прекрасними психологами. Вони обожнюють слухати, а не розповідати. І завжди знайдуть потрібну пораду.

Стосунки з Козорогами – це завжди серйозно та надійно. Вони прагнуть до стабільності і не керуються бурхливими емоціями.

Козоріг здається холодним, але це просто фокус на цілях. Якщо він поруч, то це серйозно і надовго. Відповідальний та стабільний, немов скеля,

– розповіла астролог.

Риби

Чоловіки-Риби – непересічні особистості. Вони з величезним оптимізмом йдуть вперед по житті та з легкістю розв'язують усі проблеми. Це ті люди, які навіть у найскладніший момент, не падають духом.

У стосунках Риби вміють по-справжньому цінувати та любити свого партнера. Так досягається взаєморозуміння, яке дозволяє з легкістю долати більшість проблем.

Риби – це мрійники, романтики і трохи філософи. Вони люблять глибокі розмови, музику та обійми, які лікують душу,

– зауважила астролог.