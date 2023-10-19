Найбільш беземоційні: названо 3 знаки зодіаку, які холодні як лід

Деякі люди пристрасні та емоційні, а від деяких важко дочекатись і сліз, і посмішки. Інколи це залежить від знака зодіаку.

Тельці, Діви та Стрільці – найбільш емоційно холодні знаки зодіаку. Вони найменше виражають свої емоції, пише 24 Канал.

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Телець

Тельці бояться серйозних почуттів, а тому ховаються за маскою байдужості. Вони готові залишатись серйозними весь час, аби лише не здаватися чутливими й м'якими. Свої емоції ці знаки вважають ірраціональними.

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Діва

Представники цього знака зодіаку не говорять про свої почуття. Вони лише можуть прикидатися щасливими, щоб уникати зайвих запитань. Насправді Діви доволі байдужі до будь-яких потрясінь.

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Стрілець

Від представників цього знака зодіаку можна не чекати бурхливих емоцій чи співчуття. Такими вони закладені в природі. Їм також важко вибудовувати стосунки, особливо романтичні.

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