Представникам цих знаків зодіаку рідко вдається стати дуже заможними – за Рибами, Близнюками та Терезами гроші не тримаються довго.

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Скільки б вони не заробляли – в результаті все одно залишаться без гроша.

Близнюки

Вітряні Близнюки можуть легко заробити собі на життя достатньо коштів. Проте представники цього знаку зодіаку так само легко їх втрачають – у магазинах, витрачаючи на розваги чи маленькі "нагороди" собі.

Близнюки не вміють розпоряджатися своїми фінансами

Бажання витрачати зароблені гроші Близнюки аргументують просто – якщо ці кошти зароблені чесною працею, їх можна і треба витрачати на себе.

Часом витрати Близнюків сягають критичної точки – залишившись без копійки в кишені та чекаючи зарплату, Близнюки сумно згадують про своє багате життя та обіцяють собі витрачати менше. Та щоразу все повторюється знову, а Близнюки продовжують витрачати кошти на свої забаганки.

Риби

Представники цього знаку зодіаку не люблять замислюватися над майбутнім – люди, народжені під знаком Риб, живуть одним днем та витрачають гроші, як востаннє. Зберігати кошти та інвестувати у своє безбідне життя Риби не вміють і не хочуть – цей максималістичний знак зодіаку не звик планувати щось заздалегідь.

Для Риб проблематично відкладати гроші

Не вміють Риби і заробляти – вони впевнені, що робота має приносити не гроші, а в першу чергу задоволення. Тому зазвичай Риби мають улюблену роботу, яка не приносить їм бажаного доходу.

Як і Близнюки, Риби люблять марнотратити та витрачати свої останні гроші на щось абсолютно неважливе. Також цей знак зодіаку дуже щедрий – він ніколи не відмовить поставити комусь каву чи оплатити таксі. Через це доброзичливі Риби втрачають багато грошей та залишаються з пустим гаманцем.

Терези

Надзвичайно чуйні та співчутливі Терези готові допомогти будь-кому, хто попросить допомоги. Через це, як і Риби, представники цього знаку зодіаку, позичаючи гроші чи оплачуючи чийсь відпочинок, рано чи пізно залишаються ні з чим.

Терези часто позичають людям гроші та самі залишаються ні з чим

Терезів часто "кидають на гроші" – через доброту людей, народжених під цим знаком, ними легко маніпулюють шахраї та недоброчесні знайомі. Даючи в борг чи віддаючи гроші на благодійність, Терези раптово усвідомлюють, що їх надурили та зникли з радарів.