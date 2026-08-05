Етнологиня й авторка народознавчого блогу Анастасія Кривенко ексклюзивно розповіла 24 Каналу, що серпень здавна супроводжувався багатьма народними віруваннями та забобонами. Саме вони регулювали життя людей під час збору врожаю. Одним із найцікавіших серед них був саме ритуал із червоною ниткою.

Червона нитка була захистом під час важкої праці

Господарі зав’язували червону нитку на зап’ястя на початку жнив, виходячи в поле у новому святковому вбранні. З цим же оберегом відбувалися й обжинки – урочисте свято завершення збору врожаю, яке зазвичай припадало на першу половину серпня, напередодні або під час серпневих свят (Маковія, Спаса та Першої Пречистої). За словами етнологині, цей ритуал мав подвійний сенс.

Червона нитка мала не лише вберегти від усього зла (вона вважається універсальним оберегом), а й запобігти болю в руках та спині. Колись жали серпами, тож біль у руці – цілком очікуване відчуття, однак він міг суттєво завадити роботі. Тому завдяки такому ірраціональному методу люди намагалися вберегтися від цієї напасті,

– каже етнологиня.



Навіщо українці зав'язували червону нитку на зап'ястя / фото з Pinterest

Поетичне завершення жнив: що таке "спасівська борода"

Завершення жнив було важливим рубежем у календарному році. Окрім нитки на зап'ясті, на полі обов'язково залишали "зажинок" або "обжинкову чи спасівську бороду" – декілька колосків, зв'язаних у пучок (часто саме червоною ниткою чи стрічкою) та прикрашених квітами. Це робили для того, щоб залишити силу землі на наступний рік та подякувати їй за врожай.



Навіщо на полі залишали колоски / Фото Magnific

Виявляється, звичайна червона нитка – це зовсім не новий тренд. Для наших предків вона була своєрідним способом захистити руки й спину, щоб обробити поле до самого кінця і не звалитися від втоми.

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