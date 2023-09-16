Навіщо ставити склянку оцту в холодильник: лайфхак для господинь

У холодильнику ми зберігаємо багато різних продуктів, кожен з яких має свій запах. Відповідно через певний проміжок часу звідти починає смердіти.

Зазвичай неприємний запах у холодильнику виникає через зіпсовану їжу або відсутність прибирання. Тому його потрібно періодично мити. Є одна хитрість, про яку розкаже 24 Канал.

Дізнайтеся щось нове Навіщо існує маленька кишенька на джинсах: практичне застосування

Звідки з'являється поганий запах у холодильнику

Насамперед слід подивитися, у якому стані холодильник. Зверніть увагу, чи немає якихось плям, бруду, жирності. Перегляньте продукти, овочі, фрукти, чи немає на них ознак цвілі. Викиньте погані.

Якщо у вашому холодильнику є певні сильні запахи, кладіть їх у спеціальні контейнери чи місткості, які щільно закриваються .

. Уважно стежте за терміном придатності. Продукти, які швидко псуються, не варто залишати на довгий час зберігатися.

Подивіться, чи часом розлилися якісь напої або молочні продукти. Від них може бути неприємний запах.

Як ефективно усунути поганий запах із холодильника

Вам знадобиться дуже простий засіб, який є вдома у кожного. Це оцет. Його вважають натуральною речовиною, яка допомагає ефективно очистити будь-яку поверхню. Також оцет забирає жирні плями та відбілює. Тож з таким простим завданням, як усунути погані запахи, точно впорається.



Миття холодильника / Фото Vestnikao

Рецепт засобу на основі оцту – дуже простий. Треба поєднати рідину з водою у пропорції 1:2.

Внесіть 2 столові ложки звичайної соди до пів літра води.

звичайної соди до пів літра води. Добре вимийте холодильник цим розчином.

Можна використати й інший метод. Ретельно помийте полиці та стінки холодильника будь-яким, зручним для вас засобом. І тоді просто покладіть на одну з полиць склянку оцту. Нехай стоїть так всю ніч, й протягом цього часу не відкривайте холодильник.