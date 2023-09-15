Навіщо існує маленька кишенька на джинсах: практичне застосування
У сучасному світі джинси стали звичною одиницею одягу, яку ми одягаємо мало не щодня. Ймовірно, ви помічали на них маленьку кишеньку.
Уперше маленька кишенька з'явилась у дизайні джинсів, які вигадали Леві Страус і Джейкоб Девіс. Модель називалась Levis 501, а сама кишенька – watch pocket. А для чого шили цю кишеньку – знає 24 Канал.
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Навіщо на джинсах маленька кишенька: версії
Таку кишеньку почали нашивати на джинсах ще у 19 столітті. Щоправда, під час Другої світової війни їх чіпляли до матеріалу без заклепок. Тому що весь метал у ті часи відправляли на армію. Утім, після війни металеві елементи знову кріпили.
Зараз усі дізнаються час з телефона чи наручного годинника. Хоча в ті часи були популярними саме кишенькові годинники. Власне, цю кишеньку розміщували на джинсах не для краси, а щоб тримати там ці маленькі показники часу. Раніше її шили трохи більшою, аби годинник туди поміщався повністю.
Кишеньковий годинник / Фото Bigl.ua
- До речі, на штанах від костюма таку кишеньку годі знайти. Тому що у таких випадках годинник клали у внутрішню кишеньку в піджаку.
Джинси з малесенькою кишенькою називали "штанами з 5 кишенями", хоча вона не була саме п'ятою. Такою кишенею насправді була задня ліворуч, яку почали нашивати на джинсах Levi’s 501 у 1901 році.
- Існує ще така версія, що джинси вважалися формою робітників – теслярів, залізничників, фермерів і шахтарів. І от в крихітну кишеню вони могли покласти цвяхи чи інші мініатюрні робочі елементи. Тоді як шукачі золота ставили туди знайдені маленькі самородки.
Третій варіант походження цієї деталі свідчить, що кишеню пошили, аби зберігати там запальнички. Адже багато ковбоїв полюбляли палити, тому розмір кишені дібрали саме під цей прилад для курців.