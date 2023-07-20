Для чого класти туалетний папір в холодильник: несподіваний трюк

Час від часу усіх господинь турбує неприємний запах у холодильнику. Він виникає через зіпсовані продукти або забруднені поверхні.

Холодильник варто мити хоча б раз у місяць. Інакше – сморід і бруд лише накопичуватимуться. Є один цікавий лайфхак, як впоратись з холодильником за допомогою рулону туалетного паперу.

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Лайфхак з туалетним папером

Перед тим, як провести цю процедуру, варто добре помити холодильник. Для цього витягніть всі полиці та підставки, щоб було простіше чистити. Особливо зверніть увагу на гуму на дверцятах, бо там багато бруду.



Миття холодильника / Фото "Веселий дім"

Найкраще – розвести воду з оцтом та потерти гуму губкою чи ганчіркою. Якісно протріть всі поверхні в холодильнику та його частини.



Харчова сода / Фото Good House

Далі рулон паперу треба обробити певним розчином, завдяки якому у вашому холодильнику буде свіжо. Змішайте у посудині воду із кількома ложками харчової соди. Занурте туди туалетний папір.

Після того, як набере рідину, покладіть його знизу холодильника, аби не заважав іншим продуктам.

Суть цієї ідеї в тому, що звичайна харчова сода вбирає неприємні запахи. Оптимально брати невеликий рулон, аби він не займав багато простору всередині холодильника.