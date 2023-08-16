Лайфхак, який знадобиться всім: навіщо класти чайні пакетики в унітаз

Унітаз – це та сантехніка, яка часто забруднюється. Він може жовтіти від жорсткої води, яка містить хлор. Що ж робити у такому випадку?

Причиною того, що унітаз жовтіє можуть бути хімічні засоби, які руйнують його емаль. Це приносить проблеми господиням, бо не розумієш, як позбутися жовтизни. Як допомогти собі в такій ситуації за допомогою пакетика чаю – розкаже 24 Канал.

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Чистка унітаза чайним пакетиком

Переваги чаю в очищенні сантехніки – очевидні. Їх використовують, аби унітаз знову засяяв чистотою та білизною. Також чайний пакетик допоможе впоратися з такими проблемами:

має антибактеріальну дію , тобто, очищає поверхні від шкідливих речовин;

, тобто, очищає поверхні від шкідливих речовин; ліквідовує неприємні запахи.



Чистка унітазу / Фото Depositphotos

Спосіб застосування – доволі простий та це може зробити кожен.

Розмістіть кілька пакетиків чаю у ті ділянки, де помітили плями та бруд.

Нехай лежать на поверхні хоч би пів години. Оптимально – залишити на повну ніч.

на поверхні хоч би пів години. Оптимально – залишити на повну ніч. Коли ви вже побачили, що чай роз'їв плями, витягніть пакетики.

А унітаз після цього почистьте за допомогою йоржика.

Запам'ятайте, що змивати пакетики в унітаз заборонено, бо це забруднює каналізацію. Тож після закінчення чистки, необхідно дістати пакетики зсередини.

Чим ще почистити унітаз

Якщо ви помітили, що не весь бруд відмився за допомогою чайного пакетика, варто спробувати ще один спосіб. Йдеться про такий простий та дешевий засіб, як сода. Вона ефективно відбілює різні ділянки, у тому числі унітаз.



Чистка унітазу содою / Фото Pixel.inform

Насипте соду в унітаз, найбільше – на забруднені місця. Хай стоїть так 15 хвилин. Потім варто додати туди оцет.

Після такого поєднання, відбудеться шипіння, бо кислота почне діяти. Увесь бруд, вапняний наліт, плями – буде відчищено. Щоб було ефективніше, можна ще додатково почистити поверхні йоржиком.