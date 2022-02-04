У першу декаду лютого шанувальники опери зможуть послухати перлини класики: "Богему" Пуччіні (4 лютого), "Мадам Баттерфлай" Пуччіні (5 лютого) і "Ріголетто" Верді (9 лютого).

Афіша Від Måneskin до Kaleo: найочікуваніші концерти іноземних гуртів у 2022 році

11 лютого – дві одноактні вистави. Опера "Моцарт і Сальєрі" Римського-Корсакова у виконанні Дмитра Іванченка (Моцарт) і Тараса Штонди (Сальєрі) та балет "Широко заплющені очі". Це третій показ вистави, прем'єра якої відбулася 21 жовтня 2021 року на І Міжнародному фестивалі Ballet UA.

Вистава безсюжетна: це декілька історій про кохання, кожна з них має свій окремий сенс, – розповідає хореограф-постановник балету Віктор Іщук, прем’єр балетної трупи Національної опери. – Спектакль складається із сольних, дуетних та кордебалетних номерів, кожен з них перекликається одне з одним та пов’язує всі історії в одну. Розповісти їх мене надихнув фільм Стенлі Кубрика "Із широко заплющеними очима", адже складно сказати, про що конкретно ця картина. Вона концентрується на людських взаєминах.



Анжеліна Швачка у ролі Кармен / Фото з архіву 24 каналу

Зіркові виступи

16 лютого – в титульній партії опери "Кармен" Бізе – одна з найкращих Кармен Європи Анжеліна Швачка. До речі, це буде 201-й вихід співачки в цій ролі. А згодом шанувальників мистецтва чекає зустріч із запрошеним солістом Олегом Злакоманом в операх "Флорія Тоска" Пуччіні (19 лютого) та "Норма" Белліні (25 лютого).

Балетна афіша лютого-2022

Напередодні Дня закоханих (13 лютого) найромантичніша та найтрагічніша ода коханню – балет Прокоф'єва "Ромео і Джульєтта". Цю постановку Анатолія Шекери 1991 року рішенням ЮНЕСКО в ювілейний рік Сергія Прокоф'єва визнано кращою інтерпретацією цього твору і нагороджено медаллю.

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"Вечори на хуторі біля Диканьки" на сцені Національної опери / Фото opera.com.ua

22 лютого – другий показ оновленого балету "Вечори на хуторі біля Диканьки" Станковича. Перший з великим успіхом відбувся 30 січня 2022 року. Як зауважили критики, це один із найкращих балетів, в якому поєднані глибокі знання фольклору та класичного танцю, колоритна вистава багата на народні звичаї та гумор.