Національна опера України розпочинає сезон: що у програмі та які карантинні обмеження

18 серпня головний оперний театр країни розпочне свій 154-й театральний сезон. Зірки опери та балету подарують глядачам неймовірні класичні твори.

Два заключні тижні літа-2021 стануть справжнім святом для шанувальників високого мистецтва – Національна опера подарує глядачам яскраві класичні твори у виконанні зірок опери та балету.

Від першої особи Анатолій Солов'яненко: У Національній опері я завжди стоятиму на варті прекрасного!

Національна опера України: афіша серпня

18 серпня – опера-класика "Наталка Полтавка" Лисенка

– опера-класика "Наталка Полтавка" Лисенка 19 серпня – балет "Лісова пісня" Скорульського

– балет "Лісова пісня" Скорульського 20 серпня – дві одноактні вистави – опера "Служниця-пані" Перголезі та балет "Шехеразада"

– дві одноактні вистави – опера "Служниця-пані" Перголезі та балет "Шехеразада" 25 серпня – героїчно-романтичний балет "Грек Зорба" Теодоракіса

– героїчно-романтичний балет "Грек Зорба" Теодоракіса 26 серпня – опера "Мадам Баттерфлай" Пуччіні

– опера "Мадам Баттерфлай" Пуччіні 27 серпня – витончений балет "Жизель" Адана

– витончений балет "Жизель" Адана 29 серпня – діамант світової балетної класики "Лебедине озеро" Чайковського

– діамант світової балетної класики "Лебедине озеро" Чайковського 31 серпня – балет "Віденський вальс"



Опера "Наталка Полтавка" / Фото Національна опера

Крім того, 23 серпня на сцені Національної опери відбудеться великий святковий концерт до 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних та вітчизняних гостей.

Плани на сезон

Загалом творчий колектив Національної опери України, попри можливі карантинні обмеження, склав на 154-й сезон великі плани.

Про ключові події розказав генеральний директор і художній керівник закладу Петро Чуприна:

29 вересня – до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру – плануємо виконання "Реквієму" Верді під орудою всесвітньо відомого маестро Рікардо Муті.

21 – 23 жовтня відбудеться Всеукраїнський фестиваль балету.

24 жовтня – заключний концерт Конкурсу імені Євгенії Мірошниченко.

29 жовтня – прем’єра містичної опери легендарного французького композитора Жака Оффенбаха "Казки Гофмана". Повномасштабну постановку цього твору також заплановано на кінець сезону із залученням відомого європейського режисера Тоні Палмера.

26 листопада буде представлена нова версія опери "Травіата" Верді в постановці Анатолія Солов’яненка.

Також у планах – завершити балет "Красуня і чудовисько", постановку якого незадовго до своєї передчасної смерті розпочала Аніко Рехвіашвілі.



Опера "Мадам Батерфляй" / Фото Національна опера

Квитки і карантинні обмеження

Квитки в Національну оперу надходитимуть у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави. Певні обмеження в часі придбання квитків запроваджені виключно для того, щоб глядачі не мали проблем з переносами вистав або поверненням квитків.

У Національній опері під час вистав, відповідно до діючих карантинних правил, незмінними залишаються наступні вимоги – обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а також температурний скринінг при вході. В той же час, дарувати квіти улюбленими артистам уже дозволено.