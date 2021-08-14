Два заключні тижні літа-2021 стануть справжнім святом для шанувальників високого мистецтва – Національна опера подарує глядачам яскраві класичні твори у виконанні зірок опери та балету.
Від першої особи Анатолій Солов'яненко: У Національній опері я завжди стоятиму на варті прекрасного!
Національна опера України: афіша серпня
- 18 серпня – опера-класика "Наталка Полтавка" Лисенка
- 19 серпня – балет "Лісова пісня" Скорульського
- 20 серпня – дві одноактні вистави – опера "Служниця-пані" Перголезі та балет "Шехеразада"
- 25 серпня – героїчно-романтичний балет "Грек Зорба" Теодоракіса
- 26 серпня – опера "Мадам Баттерфлай" Пуччіні
- 27 серпня – витончений балет "Жизель" Адана
- 29 серпня – діамант світової балетної класики "Лебедине озеро" Чайковського
- 31 серпня – балет "Віденський вальс"
Опера "Наталка Полтавка" / Фото Національна опера
Крім того, 23 серпня на сцені Національної опери відбудеться великий святковий концерт до 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних та вітчизняних гостей.
Плани на сезон
Загалом творчий колектив Національної опери України, попри можливі карантинні обмеження, склав на 154-й сезон великі плани.
Про ключові події розказав генеральний директор і художній керівник закладу Петро Чуприна:
- 29 вересня – до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру – плануємо виконання "Реквієму" Верді під орудою всесвітньо відомого маестро Рікардо Муті.
- 21 – 23 жовтня відбудеться Всеукраїнський фестиваль балету.
- 24 жовтня – заключний концерт Конкурсу імені Євгенії Мірошниченко.
- 29 жовтня – прем’єра містичної опери легендарного французького композитора Жака Оффенбаха "Казки Гофмана". Повномасштабну постановку цього твору також заплановано на кінець сезону із залученням відомого європейського режисера Тоні Палмера.
- 26 листопада буде представлена нова версія опери "Травіата" Верді в постановці Анатолія Солов’яненка.
- Також у планах – завершити балет "Красуня і чудовисько", постановку якого незадовго до своєї передчасної смерті розпочала Аніко Рехвіашвілі.
Опера "Мадам Батерфляй" / Фото Національна опера
Квитки і карантинні обмеження
Квитки в Національну оперу надходитимуть у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави. Певні обмеження в часі придбання квитків запроваджені виключно для того, щоб глядачі не мали проблем з переносами вистав або поверненням квитків.
У Національній опері під час вистав, відповідно до діючих карантинних правил, незмінними залишаються наступні вимоги – обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а також температурний скринінг при вході. В той же час, дарувати квіти улюбленими артистам уже дозволено.