Для багатьох стало очевидним, що використовувати сипучий пральний порошок – не завжди вигідно, бо його потрібно багато, аби відіпрати речі. Є одна дієва порада, яка врятує вас у цій ситуації.

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Яким чином зекономити пральний порошок

Крім того, що прального порошку для прання сиплять багато, тут є ще один нюанс. Буває так, що після прання таким засобом на одязі залишаються розводи. Відповідно треба ще раз його прати, а це зайві витрати – вода, світло, знову засоби для прання.

Також іноді від порошку білизна втрачає свій колір. Звісно, що капсули для прання набагато ефективніші, але дуже часто вони багато коштують та не є доступними для багатьох.

І тут є один класний лайфхак. Просто засипайте засіб не у відділення машини для прального порошку та не в мірну склянку для завантаження барабана. Натомість порошок треба помістити у шкарпетку.



Шкарпетки / Фото "Промінь"