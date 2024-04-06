Чому не варто тримати ключі на столі: що може трапитися

За народними прикметами, не варто класти ключі на стіл, щоб не накликати неприємності. Річ у тім, що ми користуємося цим предметом кожного дня, тому він може набратися негативної енергетики та притягнути у сім'ю бідність.

Наші предки вважали, що стіл володіє особливою силою, тому ставилися до нього дбайливо. Зокрема, не залишали брудним, намагалися не пошкодити, змінювали скатертину та протирали від пилу та бруду.

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Чому не варто класти ключі на стіл

Забобони стверджують, що ключі краще класти на тумбочку, а не на стіл. Інакше мешканці будинку накличуть на себе неприємності: потоп, вредну поведінку дітей, загибель кімнатних рослин, цвіль та проблеми з ремонтом.

Потрібно обрати одне місце, у якому зберігатимуться ключі. Наприклад, кишеню або сумку. Так ви вбережете себе від проблем. Крім того, не слід забувати ключі вдома. Адже може погіршитися пам'ять.

Народні прикмети про ключі / Фото Canva

Які ще прикмети є про ключі

Згідно з народними повір'ями, ключі потрібно берегти як зіницю ока. Якщо їх втратити, то можна позбутися спокою. Вночі до людини приходитимуть погані сни, а через це потім з'явиться багато страхів.

Також не варто приносити додому ключі, які знайшли десь на вулиці. Адже ви притягнете у будинок чужу енергетику, яка не завжди є хорошою. Краще чимшвидше знайти їхнього власника та віддати.

Старайтеся обережно відчиняти двері, аби не зламати ключ. Інакше будинок втратить захист, і туди буде легко потрапити ворогам або заздрісникам. Якщо неприємна ситуація таки трапиться, то одразу замініть замок та ключі.