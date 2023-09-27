Які сорти м'яти можна вирощувати вдома

М'ята – це дуже корисна рослина, яку використовують у фармакології, косметології та кулінарії. Вона може рости і в домашніх умовах.

У світі налічують 40 видів м'яти, окрім того, є безліч гібридів. Яку з них можна виростити вдома, розповідає 24 Канал.

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Сорти м'яти, які можна виростити вдома

Перцева м'ята. Вона на першому місці з-поміж інших за використанням у фармакології. До речі, цей вид має величезну кількість підвидів, однак, у дикій природі не росте. Плантацію перцевої м'яти необхідно оновлювати один раз на 3 – 4 роки.

Вона на першому місці з-поміж інших за використанням у фармакології. До речі, цей вид має величезну кількість підвидів, однак, у дикій природі не росте. Плантацію перцевої м'яти необхідно оновлювати один раз на 3 – 4 роки. М'ята кучерява. Вона має цінні корисні ефірні олії, а ментол майже відсутній. Цю м'яту використовують у фармакології та кулінарії.

Вона має цінні корисні ефірні олії, а ментол майже відсутній. Цю м'яту використовують у фармакології та кулінарії. М'ята шоколадна. Її вирощують з більш декоративною метою. Листя має фіолетове забарвлення. Цю м'яту також використовують як ароматизатор страв. Як не дивно, у неї шоколадний присмак.

Її вирощують з більш декоративною метою. Листя має фіолетове забарвлення. Цю м'яту також використовують як ароматизатор страв. Як не дивно, у неї шоколадний присмак. Котяча м'ята. Її лимонний аромат приваблює кішок. Окрім того, цей вид є хорошим медоносом.

Її лимонний аромат приваблює кішок. Окрім того, цей вид є хорошим медоносом. Меліса або лимонна м'ята – теж дуже хороший медонос. Її часто використовують у чайних зборах. До речі, успішно росте в кімнатних умовах.

Зауважимо, що можна вирощувати вдома й інші види м'яти, назва яких говорить сама за себе. Зокрема, апельсинову, суничку. Їх використовують для декору, у чайних зборах, а ще для коктейлів і лимонадів.

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Яку м'яту можна виростити вдома / Pixabay