М'ясопусна батьківська субота 2026: суворі заборони цього дня
- М'ясопусна батьківська субота вшановує пам'ять всіх померлих християн через особливі літургії, панахиди та відвідування кладовищ.
- Цього дня не можна влаштовувати гучні святкування, приносити до храму м'ясо чи алкоголь, і важливо уникати сварок та поганих думок.
М'ясопусна поминальна субота – одна з двох найважливіших поминальних субот року. Її щороку відзначають за тиждень до початку Великого посту.
У цю батьківську суботу зазвичай моляться за всіх померлих християн, незалежно від обставин смерті. Детальніше про це – розповідає Тернопільська єпархія Православної Церкви України.
Дивіться також Коли в Україні почнеться Масниця у 2026 році: відома точна дата свята
Що відомо про М'ясопусну батьківську суботу?
У М'ясопусну батьківську суботу християни вшановують пам'ять усіх, хто відійшов у вічність. Традиційно цей день розпочинається з відвідування храму, де відбуваються особливі літургії та панахиди.
Так, віряни ставлять свічки, моляться за спокій душ своїх рідних і приносять до церкви продукти як пожертву для нужденних. Після богослужіння заведено відвідувати кладовища, щоб прибрати могили рідних і запалити лампадки.
Цей день зазвичай завершується тихою поминальною трапезою в сімейному колі. На стіл обов'язково подають кутю як символ вічного життя, а також страви, які любили померлі родичі. Окрім молитов, цей день важливо присвятити благодійності та допомозі бідним.
Що не можна робити в М'ясопусну поминальну суботу?
- Не можна влаштовувати гучні святкування та розваги.
- Не варто голосно слухати музику або співати.
- Не слід влаштовувати застілля безпосередньо на цвинтарі біля могил.
- Не рекомендується вживати алкоголь на місцях поховань.
- Не можна приносити до храму для освячення м'ясні продукти.
- Не варто приносити в церкву алкогольні напої.
- Не слід згадувати погані вчинки, образи або недоліки померлих родичів.
- Не рекомендується думати про погане.
- Не можна вживати лайливі слова та сваритися з близькими.
- Не слід пліткувати або тримати в собі образи.
- Не варто замінювати щиру молитву лише традиційним частуванням.
Чому субота називається "М'ясопусною"?
- Що цікаво, ця назва походить від церковнослов'янського слова "м'ясопуст", яке означає припинення вживання м'яса.
- Ця субота передує тижню, на якому розпочинається Масниця, пише сайт "Українські традиції".
- Оскільки наступна неділя – останній день, коли дозволяється їсти м'ясні страви перед Великим постом, суботу назвали М'ясопусною.
- Також її часто називають Вселенською, бо церква молиться за всіх християн. Особливо за тих, хто загинув раптовою смертю і не був похований за усіма церковними традиціями.