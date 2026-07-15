Ба більше, у жодній іншій Православній Церкві світу, крім Московського патріархату, немає правил, які б забороняли жінкам приходити на службу в штанах. Про це детальніше – йдеться на офіційній фейсбук-сторінці ПЦУ.

Чи можна жінкам приходити до церкви в штанах

Священники ПЦУ зауважили, що цей стереотип виник через неправильне тлумачення Старого Завіту. Найчастіше люди посилаються на книгу Второзаконня, яка забороняє чоловікам одягати жіноче вбрання, а жінкам – чоловіче. Однак за часів написання Біблії люди носили схожі туніки та плащі, а різниця в одязі не була принциповою. Насправді священні тексти застерігали від наміру вдавати з себе людину іншої статі, а не регулювали фасони одягу.

У сучасному світі безглуздо вважати жіночі штани суто чоловічим гардеробом. Наприклад, традиційні козацькі шаровари у багатьох східних народів є елементом саме жіночого вбрання, а шотландський чоловічий кілт схожий на спідницю, але виник через місцеві умови життя. Тож форма одягу не має значення – важливою є мета, з якою людина його носить. Для Бога насамперед головними є внутрішній стан людини та її духовні потреби, а не зовнішня обгортка.

У ПЦУ закликають вірян не судити інших за зовнішнім виглядом, особливо в часи війни, коли людина могла втратити все майно і просто не мати іншого одягу. Храми залишаються відкритими для всіх у будь-який день. Тут завжди чекають на жінок як із покритою, так і з непокритою головою, незалежно від того, прийшли вони у спідниці чи в штанах.

Нагадаємо, наша редакція вже розповідала, чи можна ходити до храму у спортивному костюмі.