Скільки часу можна зберігати огірки в підвалі, щоб були свіжими

Огірки зазвичай зберігаються не дуже довго, бо згодом втрачають свої корисні властивості. Якщо хочете, аби стояли довше, овочі не варто мити.

Також важливо, щоб огірки на зберігання були сухими та непошкодженими. Бо через вологу вони можуть гнити. Є кілька способів, як це зробити. 24 Канал знає більше.

Корисно Які овочі та фрукти не можна тримати в підвалі

Чи можна зберігати огірки в холодильнику

Для того, щоб огірки зберігалися тривалий час, треба пам'ятати про один момент, це правильна температура. Вона не має бути більшою, ніж +15 та не нижче нуля. У таких умовах овочі можна тримати в холодильнику, коморі, підвалі, на балконі.

Якщо тримаєте плоди в холодильнику, старайтесь поставити їх якомога далі від морозилки. Тому що вони не переносять температури, меншої за нуль. У холодильнику вони можуть стояти тиждень-півтора. Можна поставити їх в пакет, а зверху прикрити мокрою марлею. Так, вони протягнуть десь 2-3 тижні.

Водночас не ставте огірки біля бананів, яблук, персиків, груш, оскільки вони виділяють газ – етилен, який пришвидшує дозрівання.

Чи можна зберігати огірки в підвалі

Огірочки можуть добре стояти й у підвалі чи коморі. Тільки на таке зберігання відбирають овочі з твердою шкіркою та без пошкоджень. Їх кладуть в ящики або на стелажі. Довше будуть стояти огірки в глиняній місткості, пересипані сухою тирсою або піском.

Є ще один цікавий спосіб, про який ви навіть не здогадувались. Їх можна утримувати в банках, але без консервування. Просто помийте плоди під кип'ятком та добре висушіть. На дно сухої банки можна поставити порізаний хрін. Покладіть туди огірки, закрийте й віднесіть в підвал чи комору. Зберігатимуться в такому вигляді до 2 місяців.



Огірки в ящиках / Фото "Фермер"

Чи можуть огірки зберігатися в кімнаті

Можна тримати плоди й при кімнатній температурі. Але тоді вони будуть свіжими недовго – лише кілька днів. Перекладаємо огірочки в ящик з дерева або картонну коробку. Водночас температура в приміщенні має бути не більше +15, а вологість – до 90%. Якщо ж температура нижча, ніж +10, овочі будуть стояти до 10 днів.

Це несподіваний варіант, але огірки будуть краще зберігатися, якщо їх обмастити яєчним білком. Це створить плівку, яка не буде пропускати повітря. Перед тим овочі треба промити та просушити. Тоді змащуємо білком та за хвостики вішаємо в темному прохолодному приміщенні. Простоять в такому стані десь 2 місяці.