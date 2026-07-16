Бабусі лякають безгрошів'ям, друзі на застіллях жартують про відсутність продовження веселощів, а забобонні люди бачать у цьому загрозу для сімейного добробуту. Чи варто дотримуватись цієї заборони – розповідає 24 Канал.

Чи можна залишати порожню пляшку на столі

З давніх-давен порожня посудина на столі символізувала нестачу їжі та грошей у майбутньому. Люди вірили, що там обов'язково заселиться нечиста сила, яка почне шкодити родині та забиратиме домашній затишок.

До того ж існувала й інша прикмета. Вважалося, що порожня пляшка на святковому столі пророкувала господарям самотність або навіть швидку смерть когось із близьких.

У сучасному світі традиція прибирати порожні пляшки зі столу має суто практичне значення. Річ у тім, що порожня скляна тара на переповненому столі легко може перекинутися від необережного руху та розбитися, поранивши гостей. Водночас порожній посуд псує вигляд святкового сервірування.

Важливо також зазначити, що жодна наука у світі не підтверджує зв'язок між порожнім склом на столі та вашим фінансовим успіхом чи сімейним щастям. Тому кожен має самостійно вирішити, чи вірити в такі побутові забобони, чи просто сприймати їх як частину української культури. Головне, щоб ваші щоденні звички створювали для вас комфорт і спокій, а не були приводом для тривог.

Пляшка на столі – можна залишати чи ні / Фото Magnific

А чи можна залишати ключі на столі – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.