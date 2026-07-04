Чи справді вірянам можна їсти перед Святим Причастям: пояснення священника ПЦУ

Віряни часто припускаються помилок, готуючись до одного з найголовніших таїнств християнства. Йдеться про Святе Причастя.

Про основні правила та винятки, які стосуються цього таїнства – розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму інстаграмі.

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Чи можна їсти перед Причастям?

За словами отця Олексія, ПЦУ не схвалює споживання їжі перед Святим Причастям. Священник зазначив, що раніше люди завжди йшли до храму натщесерце, аби гідно та з чистими помислами прийняти Тіло і Кров Господню.

Окрім духовного аспекту, тут є й цілком практична причина. Річ у тім, що поживна трапеза перед службою може банально відволікати людину від молитви через фізіологічні потреби організму.

Філюк додав, що на відміну від Української Греко-Католицької Церкви, яка дозволяє легкий перекус за дві години до таїнства, у православній традиції такого послаблення немає. Однак з будь-якого правила є винятки.

Зокрема, ПЦУ з розумінням ставиться до хворих та немічних людей. Наприклад, якщо людина має цукровий діабет, потребує інсуліну чи обов'язкового прийняття ліків разом з їжею, священник благословляє її й допускає до Причастя навіть після сніданку.

А чи знали ви, коли не можна йти до Святого Причастя? Якщо ні, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом на цю тему.